Gras de Douarnenez : derniers préparatifs pour les chars

Quand on pousse les portes du hangar des Gras à Lanalem, on découvre un monde un peu magique. On rencontre d'abord "une chaussure abandonnée dans la forêt, dans laquelle vivent des fées et des satyres", explique Sébastien, 26 chars à son actif. Une maison-chaussure qui fait près de sept mètres de haut et huit de long. Il ne reste plus qu'à ajouter "le vernis à paillettes pour qu'il brille encore plus", ajoute Sébastien. Il trépigne à l'idée d'enfiler son costume de satyre.

Beaucoup de récup pour décorer le char "forêt enchantée". © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Un peu plus loin dans le hangar se trouve une montagne en papier mâché. Il s'agit du char des Tocards sur lequel il reste encore pas mal de travail. Peindre les skis et les cabines de téléphériques ou encore ajouter une piste-toboggan.

On s'active autour du char des Tocards pour terminer à temps. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Les Tocards "c'est nous. C'est une bande de copains", explique Vanessa qui ajoute du violet sur les skis pour "mettre un peu de couleur sur notre char". Des couleurs mais aussi des effets spéciaux. Christophe a ramené des sapins pour rendre plus authentique le char des "Tocards font du ski" et surveille du coin de l'oeil l'avancée des autres char. Il explique que "tout le monde dit qu'il n'y a pas de compétition mais il y en a un peu quand même" et se presse d'ajouter qu'il "ne faut pas le dire, c'est un secret".

Pendant que les dernières retouches de peintures sèches, on fait les dernières vérifications techniques. On s'assure notamment que les tracteurs qui tirent les chars fonctionnent bien.

Les chars plus colorés les uns que les autres. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Mickaëlle Jadé, présidente du comité des Gras ajoute, elle, "des paillettes" au Den Paolig "parce que le Den Paolig met des paillettes dans notre vie et des moulures au plafond" plaisante-t-elle.

Le Den Paolig autour duquel le mystère reste entier. Il ne reste plus qu'un indice à dévoiler, le vendredi 17 février.

Les indices que l'on connaît déjà :