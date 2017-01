Gregory Porter en tête d'affiche du festival Jazz or jazz

Jazz or jazz, deuxième édition ! Le festival, qui a succédé à Orléans Jazz l'année dernière, revient cette année au Théâtre d'Orléans, du mercredi 19 au samedi 22 avril.

En 2016, 5.000 personnes avaient assisté aux différents concerts de la première édition de Jazz or jazz, qui remplace Orléans Jazz. Petite nouveauté pour l'édition 2017 : un partenariat avec le cinéma Les Carmes, qui diffusera 3 films sur le jazz jamais sortis en salle sur Orléans.

Le format du festival reste le même : une vingtaine de concerts sur 4 jours. Des artistes émergents mais aussi des pointures. Après Melody Gardot, c'est un autre grand nom du jazz qui vient à Orléans : la tête d'affiche n'est autre que l'américain Gregory Porter, récompensé en 2014 par un Grammy award pour son album Liquid spirit. Le concert aura lieu le 21 avril à 20h. Les organisateurs se félicitent de sa présence, car sa venue à Orléans Jazz avait dû être annulée il y a quelques années, explique Stéphane Kochoyan, le conseiller artistique.

Gregory Porter, on l'attendait en 2014, l'année de la grève des intermittents du spectacle. Je crois que son concert va être très attendu, c'est un artiste incroyable avec un voix de baryton, très blues, très soul" - Stéphane Kochoyan, conseiller artistique de Jazz or jazz

Seulement 900 places

Gregory Porter ne se produira que devant 900 personnes, la capacité maximale de la salle Touchard au Théâtre d'Orléans. Loin des 4000 personnes que le Campo Santo pouvait accueillir au temps d'Orléans Jazz. Mais ce n'est pas un problème estime Nathalie Kerrien, adjointe à la culture à la mairie d'Orléans.

Il y une acoustique particulièrement bonne ici, c'est un confort pour le spectateur. J'en ai parlé avec les personnes qui sont venues l'année dernière, ce qu'ils aimaient, c'était cette qualité d'écoute qu'on ne trouve pas forcément dans une grande salle ou en extérieur" - Nathalie Kerrien, adjointe à la culture à la mairie d'Orléans

La mairie d'Orléans espère pérenniser le festival. Cette année, elle contribue à hauteur de 100.000€, 20.000€ de plus que l'année dernière. A l'affiche cette année, outre Gregory Porter, on retrouve également Yuri Buenaventura, Calypso Rose et Dianne Reeves. Les places seront mises en vente ce jeudi à partir de 13h. Toutes les informations sur le site www.jazzorjazz.fr