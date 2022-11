Grenoble : 20.800 spectateurs pour le cinéma de montagne

Après une édition 2020 100% en ligne et une autre en 2021 avec pass sanitaire, le Palais des Sports de Grenoble a quasiment retrouvé sa jauge habituelle d'avant-crise sanitaire. Les amoureux de montagne sous toutes ses formes ont été au rendez-vous cette année avec 20.800 spectateurs : 17.000 pour les Rencontres Ciné Montagne de Grenoble , soit 2.000 de plus que l'an dernier, et 3.800 pour les Rencontres Montagnes et Sciences - qui se tiennent également au Palais des Sports, sur deux après-midi. Ces dernières ont été marquées par l'intervention ce jeudi du vulgaristeur scientifique Jamy Gourmaud devant un public de scolaires en délire !

Secours imprévu

Démonstration du Spéléo Secours 38 - Bruno Lavit

Parmi les moments marquants, on retiendra le film de grand alpinisme sur les 3 grandes faces Nord des Alpes ("Trilogies" de Christophe Raylat) , la démonstration mercredi soir du Spéléo Secours de l'Isère puis le plateau interrompu en raison d'un... vrai secours spéléo , ou encore le film "Vertiges, un pas vers la liberté" projeté le premier soir et qui raconte l'histoire de trois détenus lancés dans l'ascension du mont Blanc.

"Vertiges, un pas vers la liberté" remporte le Prix du public

Le public ne s'y est pas trompé et le film a recueilli ses suffrages. Le documentaire de Clément Chauveau et Fabien Douillard a donc remporté le prix décerné après le vote des spectateurs. Nous avions d'ailleurs interviewé Michel, l'un des détenus du film, désormais libre, et Bastien Lévy, l'un des guides de l'expédition, dans le podcast Ciné Montagne.

