La Fabrique Opéra a choisi le très populaire “Carmen” de Georges Bizet pour sa douzième aventure lyrique les 30 et 31 mars, les 1er et 3 avril au Summum de Grenoble.

L’opéra, art éminemment populaire, souffre d’une image élitiste. La dernière étude du ministère de la Culture datant de 2008, précise qu’entre 1973 et 2008, la moyenne d’âge des spectateurs des concerts de musique classique est passée de 39 à 50 ans. Aussi pour dépoussiérer l’image de l’art lyrique, depuis 2007, la Fabrique Opéra, sous la direction de Patrick Souillot, a trouvé une formule audacieuse en impliquant directement la jeunesse au cœur du processus créatif de la fabrique d’un opéra. Chaque année, 500 jeunes issus des établissements d’enseignement technique s’impliquent dans la production. Cette année, à l’occasion de la douzième édition, en choisissant l’opéra le plus joué au monde, “Carmen” de Georges Bizet, Patrick Souillot affiche son ambition d'attirer un large public au Summum, les 30 et 31 mars et les 1er et 3 avril.

Le metteur en scène et scénographe Gilles Galliot, grand amoureux de l'Espagne, revisite "Carmen" avec humilité et inventivité.

La mezzo soprano Marie Gautrot interprète avec fougue et intelligence l'incandescente Carmen.

Lorsqu'on entend "L'amour est un oiseau rebelle", c'est la première fois que le public découvre le personnage de Carmen, cigarière à la manufacture des tabacs de Séville. La chanson est mondialement connue, elle a été très souvent utilisée pour de nombreux films et publicités.

