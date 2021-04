Grenoble : des manifestants rouvrent le centre d'art contemporain du Magasin des horizons

Un collectif d'artistes et d'habitants du quartier a investi et rouvert samedi après-midi le centre d'art contemporain du Magasin des horizons, situé dans le quartier Bouchayer-Viallet à Grenoble (Isère). Ils ont été encadrés et évacué par des policiers.

À Grenoble (Isère), un collectif d’artistes et d’habitants du quartier Bouchayer-Viallet a manifesté samedi après-midi de 17 heures à 20 heures devant le centre d’art contemporain du Magasin des horizons, un bâtiment d'une surface de 3000 mètres carrés fermé pour raisons sanitaires depuis plus d'un an. Près d'une centaine de personnes étaient présentes, en marge et à la fin de manifestation Vélorution. Elles ont rouvert sans autorisation les lieux. Une vingtaine de policiers ont été déployés rapidement pour évacuer le bâtiment.

Le collectif réclame une réouverture du lieu, avec des mesures sanitaires adaptées. Par ailleurs, il réclame une réouverture des résidences d’artistes, comme c’est encore le cas dans d’autres centres contemporains en France, et une meilleure gestion municipale du lieu, dont les personnels ont en grande partie démissionné.

Le tract distribué par les manifestants

