Grenoble : hausse de la fréquentation de nombreux sites touristiques en juillet

Le mois de juillet a souri au tourisme grenoblois. L'office de tourisme affiche une augmentation de sa fréquentation de 16% entre juillet 2018 et juillet 2019. L'une des explications à ce bilan positif : l'effet canicule.

L'effet canicule, à double tranchant

Globalement la canicule du mois de juillet a eu un effet positif sur la fréquentation des touristes à Grenoble. Mais dans le détail, il y a tout de même une baisse de la fréquentation des cabines téléphériques vers la Bastille. Ces bulles de verres, dans lesquelles il peut faire très chaud, n'ont attiré que 38 000 personnes contre 40 800 l'an dernier à la même période.

Les musées climatisés ont en revanche eu plus de succès. Le musée de Grenoble a par exemple accueilli presque deux fois plus de monde qu'en juillet 2018 (4972 visiteurs contre 8613 en juillet 2019). Enfin, 236 personnes ont assisté aux balades théâtrales contre 152 l'année dernière.

Grenoble est certes une fournaise en été, mais c'est surtout un lieu de passage vers les montagnes, analyse l'office de tourisme. Beaucoup de personnes s'y sont donc arrêté, avant d'aller chercher un peu de fraîcheur ailleurs en Isère.

Plus d'étrangers mais moins d'Anglais

L'office de tourisme de Grenoble note également une augmentation de 25% des visiteurs étrangers. Dans le détail : la clientèle française représente 62% et la clientèle étrangère 38%. Les Anglais, longtemps dans le Top 3 de visiteurs étrangers à Grenoble, n'y figurent plus. Ce sont d'abord les Allemands, puis les Hollandais suivis des Américains qui constituent le podium pour ce mois de juillet.

Yves Exbrayat, le directeur de l'office de tourisme de Grenoble ne veut pas tirer de conclusions hâtives, mais s'il y a moins d'Anglais "l'effet futur Brexit y est probablement pour quelque chose". Et si les Hollandais sont toujours là, "c'est grâce à l'effet vélo, post-Tour de France, avec les virages de l'Alpe d'Huez, et on sait que l'on a une forte fréquentation de cyclistes hollandais."