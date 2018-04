Grenoble, la compagnie "Les Zinzins" a 20 ans et fête cet anniversaire en fanfare ce vendredi et ce samedi

Par Manuel Houssais, France Bleu Isère

La trépidante compagnie "Les Zinzins" fête ses 20 ans à la Salle noire, à Grenoble, et vous propose deux jours de fête. Au menu : des spectacles, des concerts, une kermesse foraine et sportive, un bal, une fanfare. Rencontre avec Marcel Morize, homme orchestre et cofondateur des Zinzins.