Grenoble : La passerelle St Laurent rouvre !

Plus ancien ouvrage enjambant l’Isère, la passerelle St Laurent donnait de sérieux signes de fatigue ces dernières années, elle a été profondément rénovée, et sera à nouveau ouverte aux piétons ce vendredi.

Le plus ancien pont de Grenoble a fait l’objet d’importants travaux pendant plus d’un an

Grenoble, France

Ce n’est peut-être pas la tour Perret ou les bulles de la Bastille, mais le pont St Laurent est un ouvrage important et historique de la capitale des Alpes.

Construit au 11ème siècle, emporté et reconstruit

Connu comme le premier pont enjambant l'Isère à Grenoble il a été construit au 11ème siècle par Saint Hugues (l'un des fondateurs de l'ordre des Chartreux). À l'époque la rivière n'était pas du tout maîtrisée, l'ouvrage va être donc emporté et rebâtit de nombreuses fois, jusqu'au 19ème siècle (1837), où il prend sa forme actuelle, un pont suspendu.

Métal en mauvais état et peinture pleine d’amiante

En 1909 le métal remplace le bois de la structure. C'est cet acier qui donnait de sérieux signes de fatigue ces dernières années, notamment au niveau des garde-corps, des rambardes. Alors pendant plus un an, il a fallu désosser totalement l'ouvrage pour le solidifier, la peinture pleine d'amiante a aussi dû être enlevée. Ce fut la partie la plus longue des travaux, six mois, la plus visible aussi avec ce sarcophage blanc installé autour du pont.

Le désamiantage du pont a pris six mois. © Radio France - Christian Rouge

Les commerçants soulagés

Après donc ces longs et couteux travaux, 2 millions d’euros financés par la Métro (50%), la ville et le département, la passerelle St Laurent va rouvrir ce vendredi, un soulagement pour les commerçants « c’est un miracle » souffle Alexis, un cafetier du quartier St Laurent « on voyait personne, on a perdu 60% de notre chiffre, mais bon c’est fini ».

Une fête est prévue ce vendredi soir pour la réouverture de la passerelle St Laurent, l’inauguration officielle aura elle lieu le 31 janvier.