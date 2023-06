Grenoble : la piste cycliste du palais des sports remise au goût du jour

"Elle est un peu poussiéreuse mais elle n'est pas en mauvais état !" Bastien Fabre, le charpentier traque les petites imperfections de la piste en pin massif : "c’est superficiel ce que je fais, je reprends des des petites tronches dues aux frottements des échafaudages et à l'utilisation courante du palais des sports. Pour éviter que les coureurs crèvent leurs pneus on met un peu de pâte à bois, on lisse et puis c'est tout." A priori donc, aucune latte n'est à changer. Il faut dire que pendant des années, la structure est restée protégée par une moquette agrafée à la piste. Des centaines d'agrafes qu'il a fallu retirer pour ne pas risquer la crevaison ! Depuis le début de la semaine, le palais des sports retrouve sa piste de cyclisme qui a fait les grandes heures des 6 - puis des 3 - jours de Grenoble. Vendredi, elle aura retrouvé l'apparence qu'elle avait en 2014, lors de la dernière édition de cet événement sportif. Mais ne vous attendez pas à un parquet ciré: la piste et restée 'dans son jus', lustrée par la patine du temps. Quant aux logos des partenaires, il faut encore les repeindre.

ⓘ Publicité

Les 3 jours cyclistes du 26 au 28 octobre

Guy Chanal © Radio France - Lionel Cariou

"Je l'ai tellement connu cette piste que pour moi c’est c’est comme si c’était hier !" sourit Guy Chanal, organisateur historique de la compétition. C’est une suite logique, une belle aventure. Bon maintenant, il faut réussir !" En tout cas côté réservations, c’est plutôt encourageant : "le fer de lance des des 3 jours c’est le restaurant. Il y a 1 100 couverts par soir, aujourd’hui on a quasiment deux soirées où on est complet, donc ça c’est plutôt la bonne nouvelle parce que même à l’époque on n’était jamais autant en avance sur les réservations", constate Guy Chanal. Les vélos feront leur grand retour sur la piste en septembre pour les sélections jeunes avant les 3 jours de Grenoble, du 26 au 28 octobre 2023.