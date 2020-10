Grenoble : la programmation des 22e Rencontres Ciné Montagne chamboulée par le couvre-feu

En raison de la crise sanitaire, le festival Rencontres Ciné Montagne aurait pu être annulé mais les organisateurs avaient décidé de le maintenir du 3 au 7 novembre 2020, en s'adaptant. Au lieu de se tenir au Palais des sports de Grenoble, tout était prévu pour organiser le festival dans plusieurs salles de cinéma de la métropole grenobloise mais la règle du couvre-feu est venue chambouler à nouveau l'organisation de l'événement.

Des films diffusés gratuitement à la télévision

"La formule prévoyant la projection des films en soirée dans 15 salles partenaires ne peut pas être maintenue", expliquent dans un communiqué les organisateurs. A la place, les films seront diffusés gratuitement tous les soirs du 3 au 7 novembre à 20h30 sur la chaîne de télévision TéléGrenoble (canal 38 de la TNT) et sur le site internet cine-montagne.com. Mesure prise pour pouvoir respecter les règles sanitaires "tout en permettant au plus grand nombre de profiter de l’événement", ajoutent encore les organisateurs.

Les rencontres et moments d'échanges maintenus

Le public pourra tout de même profiter de moments d'échanges et de rencontres gratuits dans le centre-ville de Grenoble. Des projections, tables rondes, dédicaces et expositions seront organisées tout au long de la semaine, de 12h à 14h et de 17h à 19h.

Le mercredi 4 novembre après-midi, le théâtre Prémol diffusera une séance de cinéma gratuite et des ateliers ludiques se tiendront au museum de Grenoble sur le thème de l'environnement montagnard.

Le programme complet est à retrouver sur le site du festival Rencontres Ciné Montagne.