Grenoble : la Tour Perret vue du ciel !

Grenoble, France

La Tour Perret photographiée sous toutes les coutures ! Ce lundi pendant plusieurs heures, un drone a fait le tour de l'édifice afin de réaliser 2 000 clichés de la structure.

Le drone en action à 80 mètres de hauteur © Radio France - Lionel Cariou

Des photos qui serviront à réaliser une maquette numérique de la tour, "un modèle précis non pas au mètre mais au centimètre" près explique Yann Lallinec, géomètre-expert en charge de l'opération. Ce travail minutieux fournira un état des lieux complet à l'architecte qui pilotera ensuite la rénovation de l'édifice.

Yann Lallinec, gémètre-expert © Radio France - Lionel Cariou

Un défi technique en 1925

Il faut dire que la tour, fermée au public, est en mauvais état : le béton s'effrite par endroit, laissant apparaître l'acier qui a fini par rouiller. Il devenait urgent de "sauver" l'ouvrage construit par Auguste Perret à l'occasion de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme en 1925. _"C'est la première tour en béton armé dans le monde_, comme le rappelle Cédric Avenier, enseignant-chercheur à l'école d'architecture de Grenoble et spécialiste de l'édifice. C'est un matériau qui est particulièrement efficace, on peut construire rapidement, pas cher et on peut aller haut : le béton armé est devenu LE matériau du XXème siècle."

Cédric Avenier, enseignant-chercheur à l'école d'architecture de Grenoble © Radio France - Lionel Cariou

Et de fait, on est monté très haut en 1925 : le dernier palier est à 80 mètres du sol. Si on rajoute la boule sommitale, on est à 85 mètres. Et avec l'antenne, rajoutée en 1929, 95 mètres !

La Tour Perret en 1925 - crédit photo AMMG_19Fi_943

L'escalier hélicoïdal rouvrira au public en 2022

Les travaux de réhabilitation débuteront en 2020 pour une réouverture au public en 2022. Il sera alors possible de monter tout en haut soit en prenant l'un des deux ascenseurs ( il y en avait à l'origine ), soit en empruntant l'immense escalier en colimaçon précise Martine Jullian, conseillère municipale de Grenoble déléguée au patrimoine historique et à la mémoire. Les travaux devraient coûter 8 millions d'euros, financés par l'État, le Département, la Région, la Ville mais aussi via le mécénat et une souscription publique.