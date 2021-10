Grenoble : le musée des beaux-arts accueille "Bonnard, les couleurs de la lumière"

Magnifique exposition et retour en grande forme du musée des beaux-arts de Grenoble. "Bonnard, les couleurs de la lumière" propose jusqu'au 30 janvier un chemin entre les différentes périodes de Pierre Bonnard, un artiste dont le rapport à la lumière a quelque chose d'espiègle et de réjouissant.

Le musée des beaux arts à Grenoble lève le voile ce samedi sur une splendide exposition du peintre, dessinateur, photographe et même sculpteur Pierre Bonnard. La collection rassemblée est intitulée "Bonnard, les couleurs de la lumière" et retrace plusieurs périodes de la carrière de cet artiste né en 1867 et mort en 1947.

L'exposition Bonnard à Grenoble, jusqu'au 30 janvier © Radio France - Benjamin Bourgine

Une maison de famille au Grand-Lemps, "son petit eden"

Il est classé dans la suite des impressionnistes, un peintre qualifié aussi "du bonheur" ou de "l'intime". On apprend d'ailleurs dans cette exposition, que par son père, Pierre Bonnard avait de vraies attaches en Isère, avec une maison au Grand-Lemps. Une maison que vous retrouverez dans plusieurs toiles, comme la scène "l'après-midi bourgeoise", ou magnifiée dans d'autres scènes plus oniriques.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une maison où il venait passer ses vacances, où il a commencé à peindre

Guy Tosatto est le directeur du musée de Grenoble : "Bonnard avait de par son père des origines dauphinoises, et plus particulièrement du côté du Grand-Lemps où il y avait une maison familiale qui était vraiment fréquentée par Bonnard pendant toute son enfance et sa jeunesse, où il venait passer ses vacances, où il a commencé à peindre. Lorsqu'il avait vingt ans et ensuite, il a beaucoup arpenté la région jusqu'au musée de Grenoble, donc, qui lui-même, dès 1920, va accrocher comme premier musée en France une œuvre de Bonnard. C'est la femme au tableau de 1919 qui a été acquis par l'Etat et déposé au musée de Grenoble à la demande d'Andry Farcy, le conservateur du musée à l'époque."

L'exposition Bonnard à Grenoble, jusqu'au 30 janvier © Radio France - Benjamin Bourgine

Une expo comme un cadeau, comme un retour à la vie

C'est donc plus que jamais l'occasion de revenir au musée après la période du Covid-19. Pour Guy Tosatto, cette exposition c'était aussi l'envie de mettre de la lumière, de la couleur dans la vie. Il l'a conçue d'ailleurs comme un cadeau aux visiteurs après les périodes de confinement : "Elle a été conçue durant le confinement puisqu'on travaillait à distance avec Isabelle Kahn et Sophie Bernard, on était tous séparés les uns des autres. C'était un moment quand même très sombre. Alors les visiteurs reviennent, bien sûr, et on en est ravis. C'est à nouveau la vie dans le musée, le musée ouvre enfin. Et j'espère que cette exposition, qui est un formidable appel aussi, avec tous ces chefs-d'œuvre qui sont réunis ici, c'est assez exceptionnel, il faut bien le dire. Eh bien, ça sera pour ceux qui ne sont pas encore revenus au musée, une invitation forte à venir".

Une exposition en collaboration avec le Musée d'Orsay et d'autres établissements, comme celui de Brest.

L'exposition Bonnard à Grenoble, jusqu'au 30 janvier © Radio France - Benjamin Bourgine