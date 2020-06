Grenoble : les amoureux du 7e art retrouvent enfin le cinéma !

"C'était exceptionnel ! J'y suis allée deux fois parce que c'est pour marquer le coup de la reprise" s'exclame Christiane, 62 ans, devant le cinéma Chavant à Grenoble (Isère). Cette retraité attend 2 amies pour aller voir "La bonne épouse" de Martin Provost. Pour son premier jour de cinéma déconfiné, on peut dire qu'elle s'est lâchée.

Xavier, 56 ans, attendait aussi la réouverture avant impatience : "beaucoup, beaucoup" dit-il, à la sortie du film "De Gaulle". "J'y allais tous les samedis et dimanche avant. Petit à petit, les choses reviennent à la normale. Je suis content" continue-t-il.

Covid-19 oblige, les cinémas n'ont pas pu rouvrir sans appliquer des règles sanitaires. © Radio France - Bastien Thomas

Saturation de télé et d'applications de vidéo à la demande

"Pendant trois mois, il a fallu s'occuper avec Netflix et la télé" soupire Marie, 24 ans, définitivement heureuse de retourner au cinéma. "C'est pas pareil" explique Michelle, 60 ans. "Sur un petit écran, on ne profite pas aussi bien d'un film. On le regarde juste" poursuit-elle.

Mélodie et Elise, toutes les deux 20 ans, sont passées par hasard devant le cinéma grenoblois. Et comme c'était ouvert, "on en a profité pour aller voir "En Avant", le dernier Disney" dit Elise. "C'est une valeur sûre" rajoute sa copine. "Ça fait du bien de pouvoir aller au cinéma. On attendait ça avec impatience quand même" conclut-elle.