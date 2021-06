Grenoble : les bars sportifs à l'échauffement avant l'Euro

Ça fait des jours que les deux patrons du Sun Valley, les deux frères Polankai s'activent. Après huit mois de fermeture forcée de cette institution à Grenoble (Isère), Patrick Polankai balaye des grammes de poussière. Et encore, "des grammes, pour ne pas dire plus ! On a tout nettoyé au karcher, un gros nettoyage de printemps", s'exclame-t-il.

Patrick Polakai, cogérant du Sun Valley Copier

Ils n'ont pas rouvert en même temps que les autres. Les sportifs sont des clients du soir. Les patrons comptent sur l'Euro de football pour les faire revenir. "Ça devrait le faire, si les Français nous font plaisir. On va peut-être rouvrir un petit peu plus tôt ces jours-ci parce qu'il y a l'Euro, des matches à 15h. Mais on est resté cinq ans ouvert le matin et on s'est rendu compte que ça ne vaut pas le coup."

Derniers préparatifs avant la reprise © Radio France - Nicolas Joly

L'autre frère, Nicolas Polankai, profite des dernières heures de fermeture pour faire des travaux : "Je prépare une petite protection pour le DJ parce que des fois là-haut, quand ça fait la fête, les bières volent et ça tombe sur le DJ qui est en train de mixer, le matériel coûte une fortune donc on lui fait une petite protection anti-éclaboussures". Il attaque cette reprise comme un vrai sportif. "Le décrassage, reprendre les habitudes, les emplacements, ça va revenir vite, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas."

Des exceptions pour certains bars

L'arrêté de la mairie de Grenoble et le procès-verbal adressés à La Natation © Radio France - Nicolas Joly

Tous les établissements ne reprendront pas le championnat à la même date. Certains bars du fameux boulevard Gambetta ont reçu un arrêté de la mairie, qui leur interdit d'installer des écrans à l'extérieur pour éviter les attroupements. "Nous n'avons pas de télévision à l'extérieur, mais nous en avons deux qui donnent sur l'extérieur, notamment deux à l'entrée du bar et un petit peu plus loin. Ces deux télés-là resteront éteintes pour pallier tout risque", explique l'un des serveurs, Romain Polus, à contrecœur.

Romain Polus, serveur à La Natation Copier

Le Stendhal, QG des supporters de l'Olympique de Marseille, ouvrira lui aussi sans diffuser les matches, pour ne pas prendre de risque, et ne pas proposer une diffusion "dégradée".