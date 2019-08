Grenoble : les tatouages scrutés à la loupe au synchrotron de l'ESRF

Des tout petits résidus d'aiguilles se baladent dans le corps de certaines personnes tatouées. C'est le résultat d'une étude publié ce lundi menée par des chercheurs allemands associés à l'ESRF, le synchrotron européen de Grenoble. Les aiguilles des tatoueurs ont été identifiées comme l'une des sources de réactions allergiques.

Ce sont les pigments blancs qui seraient le plus susceptibles d'abraser certaines aiguilles et de provoquer des allergies - ESRF

Mais cela n'a rien à voir avec l'hygiène, c'est de la mécanique. Pour schématiser : certains pigments "polirait" des aiguilles, et des micro-particules de métaux de ces aiguilles se retrouveraient ainsi dans la peau, explique Hiram Castillo, chercheur en toxicologie des métaux au synchrotron à Grenoble.

"On sait que les aiguilles sont faites avec de l'acier, qui contient du chrome, du nickel et du fer. Les résultats montrent que ce sont des aiguilles vont être abrasées par du pigment, particulièrement du dioxyde de titane, un pigment blanc. Il est capable d'abraser des aiguilles et de provoquer un dépôt de nickel et de chrome sur la peau. Ces toutes petites particules sont ensuite capables de voyager vers le nodule lymphatique et potentiellement rendre la personne allergique." La réaction n'est en effet pas automatique, même pour les personnes allergiques au nickel : ça dépend de la surface du tatouage et du matériau de l'aiguille.

L'équipe grenobloise qui a signé l'étude précise que l'impact exact sur la santé des tatouages ne peut pas être encore mesuré. Il faudrait pour cela surveiller la santé de milliers de personnes sur des décennies.

Mais d'après Hiram Castillo " c'est bien d'avoir ces informations pour que l'activité de tatouage devienne plus sûre pour la santé. Il y a quelques années, le problème c'était la chimie des pigments, là maintenant on montre que le problème c'est aussi les aiguilles comme source de métaux. Il faut maintenant trouver une façon de faire les choses mieux."