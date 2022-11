Grenoble - Rencontres Ciné Montagne : "L'exploit n'est plus forcément au centre des films"

24 films en compétition, 20.000 spectateurs... La 24e édition des "Rencontres du cinéma de montagne" débute ce mardi 8 novembre au Palais des Sports de Grenoble pour 5 jours, en partenariat avec France Bleu Isère. Et "l'exploit n'est plus forcément au centre des films", explique ce mardi 8 novembre sur France Bleu Isère Timothée Courtois, coordinateur des Rencontres. "Il y a des histoires de vie, des parcours de vie, des questionnements sur la pratique..."

France Bleu Isère : Combien attendez-vous de spectateurs ?

Timothée Courtois : On attend 3.500 à 3.700 personnes par soir, soit 20.000 personnes sur la semaine environ, avec les petits événements annexes et autres.

C'est l'un des événements de ce type les plus importants d'Europe ?

Oui, avec la capacité du Palais des Sports, on a la chance d'avoir ce grand bâtiment et donc on est l'un des plus grands événements du genre en Europe. Il y en a aussi en Angleterre, à Kendal. Et puis après il y a des tournées, mais c'est un peu différent.

On commence ce soir avec un très beau film, "Vertige, un pas vers la liberté". Ce sont des détenus qui gravissent le Mont-Blanc. Le cinéma de montagne, ce n'est donc pas que des exploits d'alpinistes chevronnés ?

Non, d'ailleurs, on voit qu'il y a une tendance où l'exploit n'est plus forcément au centre. Il y a des histoires de vie, des parcours de vie, des questionnements sur la pratique... Et donc ce film permet de montrer que la montagne, ce n'est pas uniquement des exploits, mais aussi des parcours de vie. La montagne c'est aussi une activité qui permet de voir autre chose et d'aller voir ailleurs.

On parle aussi de plus en plus d'environnement dans ces films de montagne, c'est de plus en plus présent ?

Exactement. Depuis deux ou trois ans, on voit une certaine tendance dans toute l'industrie du film de montagne où le propos environnemental et de transition dans nos pratiques est de plus en plus au cœur des films.

Vous en tenez compte lorsque vous choisissez les films, comment vous les choisissez d'ailleurs ?

Alors, il y a un comité de sélection, c'est mon travail d'aller chercher un maximum de films, de les regarder. Après, je propose un comité de sélection composé de dix personnes, cinq hommes et cinq femmes, six professionnels et aussi quatre membres du public qu'on tire au sort chaque année. Ils regardent les 60 films que je leur propose et on fait une composition comme une bonne recette pour avoir une certaine diversité de pratiques, une diversité aussi à l'écran entre femmes et hommes, et puis de l'exploit, du local et des parcours de vie ou autre.

Y a-t-il encore de la place pour les exploits en montagne ? Avec tant de sommets qui ont déjà été gravis...

Il reste une place quand même assez importante puisqu'on peut toujours réinventer ou imaginer. Par exemple ce samedi 12 novembre, il y aura le film Trilogies, avec la cordée Benjamin Védrines, Sébastien Ratel et Léo Billon, qui ont gravi les trois faces Nord mythiques des Alpes en plein coeur de l'hiver. Cela fait 30 ans qu'on court après cet exploit. Donc on peut observer que l'exploit se renouvelle. Il y a encore Paul Bonhomme qui a fait "La Farandole des Ecrins", et qui nous en parlera samedi. Il a imaginé des nouvelles lignes dans les Ecrins.

Et il y a aussi tout un tas d'événements annexes à ces rencontres Ciné Montagne ?

En plus des projections, en effet, on a des temps de conférences ou de tables rondes en centre-ville, à la Maison de la Montagne. Donc demain, entre 12h et 14h, on accueillera Micheline Rambaud, Grenobloise qui a été la cinéaste de la première expédition féminine au Cho Oyu. On a aussi l'après midi "famille" mercredi 9 novembre après-midi et puis les rencontres "montagne et sciences" le samedi 12 novembre. Il y a un joli programme.

À quel point cet événement sert-il à Grenoble pour être la vitrine de la montagne, la capitale des Alpes ?

C'est un endroit où le public est au rendez vous mais aussi les sportifs, les protagonistes, les réalisateurs. On observe une grosse mise en réseau lors de cet événement. Et quand on invite les sportifs ou les réalisateurs, ils disent très vite "oui" parce qu'ils savent que c'est la place où il faut être à l'automne. En plus de quelques autres festivals comme Gap, Autrans ou autres.