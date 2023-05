Grenoble : retour en images sur le Hero Festival

C'est Ariel qui a fait les présentations entre Robocop et Blanche Neige. Ariel vient de l'Ain et elle a rencontré le robot justicier près de Lyon. Quant à Blanche Neige, elle est Savoyarde. Ou plutôt Savoyard. Car l'héroïne de Disney porte une moustache. Théo, qui a confectionné lui-même son costume, a voulu revisiter le personnage en y ajoutant un peu de "Louis XIV". Dans le royaume de l'imaginaire, tout est permis. Et les trois amis, qui sont restés de grands enfants, ne risquent pas de paraître en décalage avec le reste des visiteurs puisqu'au Hero Festival tout le monde ou presque est déguisé. Dans les allées d'Alpexpo, on croise aussi bien le Doc de "Retour vers le Futur" tout frais débarqué de l'année 1985 (il confirme que c'était mieux avant), que Dark Vador et Luke Skywaker, Spiderman, Wonderwoman, ou encore un ectoplasme vert poursuivi par un agent de GhostBuster.

ⓘ Publicité

Super-héros, mangas et tiktokers

Les plus jeunes, eux, sont davantage tournés vers la culture japonaise des Mangas, comme Nina et son costume de Nezuko, une petite fille qui ne manque pas de mordant dans la saga Demon Slayer. Au Hero Festival, on vient montrer son déguisement, admirer celui des autres, et partager sa passion pour les mondes fantastiques. On y rencontre aussi des comédiens qui prêtent leur voix aux héros de dessins animés, et même quelques Tiktokers et autres Youtubers - les nouveaux "héros" ? Une longue file d'attente s'est formée : des ados patientent avant de rencontrer le Marseillais Batzair, humoriste aux millions d'abonnés. Une maman attend avec ses deux filles : "je ne le connais pas", admet-elle en souriant. Question de génération. Elle prendra les photos... si d'ici-là elle n'est pas attaquée par un fantôme !

Ariel, Blanche Neige et Robocop © Radio France - Lionel Cariou

Luke Skywalker et Dark Vador, indémodables © Radio France - Lionel Cariou

Combat de Sumo © Radio France - Lionel Cariou

Une Cadillac, réplique de la voiture de GhostBuster © Radio France - Lionel Cariou

L'humoriste Bazair en dédicace © Radio France - Lionel Cariou

Le classique Dragon Ball © Radio France - Viriginie Salanson

Croisé au Hero Festival de Grenoble © Radio France - Virginie Salanson

Beaucoup de visiteurs ont confectionné eux-mêmes leurs costumes © Radio France - Virginie Salanson