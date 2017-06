À Grenoble, un concert de musique classique... devant l'hôpital

La Fête de la Musique avait pris de l'avance un peu partout en Isère, et notamment à La Tronche, au Centre Hospitalier Universitaire. Les patients et le personnel ont pu assister à un concert de musique classique en plein air, par l'Orchestre Régional du Dauphiné.

Cela fait plusieurs années que l'Orchestre Régional du Dauphiné a été crée. Il compte dans ses rangs des hospitaliers et des professionnels de santé de l'agglomération grenobloise. Après des mini-concerts toute l'année, dans des unités de gériatrie, ils ont pour coutume de donner un concert annuel, tous ensemble, dirigés par le chef d'orchestre Franck Reynaud.

La plupart des musiciens sont amateurs, et certains professionnels de santé. "Ça me fait énormément de bien la musique classique", confie un malade, "et ça nous change des chambres", ajoute sa femme. "On n'a vraiment pas l'habitude d'assister à un concert à l'hôpital, en plus la météo s'y prête bien il fait grand soleil, c'est parfait", commente pour sa part un curieux.

Devant l'entrée Belledonne, une vingtaine de musiciens se sont activés pour un public à l'oreille tendue. © Radio France - Alexandre Berthaud

Au programme : Ouverture de Rob Roy, de Berlioz - Dans les steppes de l'Asie Centrale, de Borodine - Casse-Noisette, de Tchaïkovski. Un autre concert est organisé par le CHU, à l'hôpital Sud, le 21 juin. Des hospitaliers chanteront, accompagnés par les musiciens du Louvre.