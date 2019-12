Grève du 5 décembre : de nombreux musées et monuments fermés ou perturbés en île-de-France

De nombreux musées n'ont pas pu ouvrir ce jeudi en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites, selon ces établissements et le syndicat CGT. Les différents services de presse interrogés invoquaient ce jeudi matin à la fois l'absence de personnels habitant loin et n'ayant pu se rendre à leur travail et une participation à la grève.

La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la Sainte Chapelle, le Musée d'Orsay, le Musée de Cluny, le Musée Picasso, le Musée Guimet, n'ont pas ouvert leurs portes ce jeudi.

Au Jardin des plantes, la Galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, la Galerie de minéralogie, la Galerie de botanique, les grandes serres, l'exposition temporaire "Océan, une plongée insolite" dans la Grande galerie de l'évolution sont également restés fermés.

Monuments et musées partiellement fermés

Parmi les monuments emblématiques, le Panthéon est partiellement fermé. A la Bibliothèque nationale de France, la moitié des salles de lecture sont closes et la communication des documents est interrompue.

Le Louvre, le musée le plus fréquenté au monde, est resté ouvert mais pas à plein régime, certaines salles étaient exceptionnellement fermées. L'exposition phare "Léonard de Vinci" restait accessible aux visiteurs munis de leur réservation.

Le Centre Pompidou n'a rendu accessibles que les seules expositions Bacon et Boltanski au 6e étage, les autres espaces sont restés fermés.

Au Grand Palais, la grande exposition Greco reste accessible, mais non celle consacrée à Toulouse-Lautrec.

Au musée de l'Orangerie, certaines salles sont aussi ouvertes.

Même chose en Île-de-France

Le château de Versailles, destination favorite des touristes du monde entier, est fermé pour toute la journée, mais le parc reste ouvert aux visiteurs. C'est aussi le cas des musées de Saint-Germain-en-Laye et de Malmaison, dont les parcs restent ouverts. Le château de Fontainebleau n'est fermé que partiellement.

Musées ouverts

La Cité des sciences, le Palais de la découverte, le Musée de l'Homme, le Parc Zoologique de Paris, le Musée du Luxembourg et la plupart des musées gérés par la Ville de Paris sont restés ouverts : Musée d'art moderne, Catacombes de Paris, Musée de la Libération, Musée de la Vie romantique ou encore Musée Zadkine.

Le Jardin des Plantes est ouvert au public de même que l'exposition permanente de la Grande galerie de l'évolution et la Ménagerie. Il sera aussi possible d'effectuer une ballade nocturne dans le jardin pour voir l'événement "Océan en voie d'illumination".