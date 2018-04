L'Académicien Patrick Grainville, l'écrivain-botaniste Gilles Clément, Patrick Chamoiseau, Esther Kinsky, Bachar Mar Khalife, Jean-Louis Comolli... La liste des auteurs contraints d'annuler leur venue à l'Escale du Livre ne cesse de s'allonger. Près d'un quart des 130 écrivains conviés pour la 16eme édition ont renoncé à y participer à cause de la grève à la SNCF qui reprend samedi soir jusque mardi matin.

"Les auteurs ne veulent pas prendre le risque de venir à Bordeaux et de ne pas pouvoir en repartir", explique Carole Brondel, coordinatrice de l'Escale du Livre.

Même si bien évidemment on comprend le mouvement des cheminots, nous on est directement impactés, parce qu'on a dû annuler une partie de la programmation festivalière, c'est surtout que c'est un an de travail qui tombe en partie à l'eau, donc on est un petit peu déçus