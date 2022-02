Grignan : ils ont tenté leur chance au casting du film Madame de Sévigné

Dans la salle des fêtes de Grignan qui porte le nom de la marquise de Sévigné, ce samedi matin 19 février 2022, des étudiants, des retraités, des comédiens et des demandeurs d'emploi s'installent face au directeur de casting. Tous se présentent pour espérer décrocher un poste de figurant ou de silhouette (silhouette parlante si le nombre de mots du rôle est très proche des 5).

Parmi les postes les plus prisés, la production recrutait encore des petits rôles. Beaucoup de Drômois ont participé à ce deuxième casting ouvert à toutes et à tous, de 18 à 70 ans (la production recherche même un enfant blond de 9 mois).

Une soixantaine de candidats s'y sont présentés pour tenter de participer au film Madame de Sévigné; un long-métrage réalisé par Isabelle Brocard qui sera tourné au printemps dans la Drôme. Madame de Sévigné a séjourné à quatre reprises dans le château de Grignan entre 1672 et 1696 au XVIIème siècle. Karin Viard jouera la marquise de Sévigné, Ana Girardo jouera sa fille, Cédric Khan interprètera le rôle du Comte de Grignan. Ce long-métrage revient sur la vie de l'épistolière qui écrivit en 1671 une lettre à sa fille dans l'espoir qu'elle devienne une femme indépendante à son image.

En milieu de matinée quelques candidats correspondent déjà aux critères physiques souhaités par la production © Radio France - Lucile Auconie

Comme il s'agit d'un film d'époque, le directeur de casting recherche des profils correspondant aux caractéristiques physiques de ce siècle. Pour les hommes par exemple, il ne faut pas dépasser en taille les 180 cm. Les cheveux longs, non teintés, sont appréciés. Pour les femmes : il ne faut pas avoir de maquillage permanent et les cheveux longs non teintés sont souhaités. Évidemment, les tatouages et les piercings apparents peuvent être un frein au recrutement.

ça me permet de découvrir un monde que je ne connaissais pas avant

Marie une retraitée de Vinsobres de 62 ans y a participé ce samedi. Cette ancienne militaire aux cheveux courts n'a pas été retenue. Pourtant à la sortie elle a le sourire : "je m'en doutais car dans l'annonce il est demandé d'avoir les cheveux longs et moi j'ai les cheveux courts. C'est dommage car sinon au niveau du naturel je pense que je correspondais mais à l'époque, les gens n'avaient pas les cheveux longs. Je suis ravie d'avoir passé ce casting. J'aime beaucoup travailler comme figurante, ça me permet de découvrir un monde que je ne connaissais pas avant".

À l'intérieur, Jean-Louis, 70 ans, a passé une première étape, physiquement son profil correspond. Ce passionné de théâtre aux longs cheveux blancs doit ensuite relever ses mensurations avant de passer à la photo. Si jamais il était retenu, le cinéma serait pour lui une nouvelle expérience "ce serait une découverte sociale d'abord car sur le tournage il y a effectivement des comédiens déjà inscrits dans le cinéma depuis longtemps mais il y a aussi tous les figurants. Je suis à la retraite mais je pense que c'est une bonne chose de rester actif."