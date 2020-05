Grimper à Glénic ou marcher dans le massif du Maupuy, c'est à nouveau possible pour les Creusois

Les sports de plein air ont le vent en poupe en plein déconfinement, et ça n'est pas les Creusois qui vont se plaindre ! Ils vont pouvoir à nouveau profiter des activités proposées par la station Sports Nature des Monts de Guéret, qui vient d'annoncer sa réouverture partielle.

Au programme : randonnée pédestre à la découverte des Carrières du Maupuy, escalade "Glénic’Grimpe" au pied du viaduc de Glénic et initiation au canoë-kayak, descente en canoë entre le Moulin du Breuil et Glénic. Les locations de VTT sont aussi ouvertes. La Station Sports Nature assure que ces activités, qui se tiendront entre le 31 mai et le 3 juin, se feront dans le respect des mesures barrières et de la distanciation physique.

Il faut penser à réserver au 06.37.88.15.77. Tous les détails (horaires, prix, et nombre de personnes maximum) sont indiqués ci-dessous :