Grimpez dans une 2 CV pour découvrir le Gard

Découvrir les Cévennes ou la Camargue, à bord d'une 2 CV, c'est ce que propose Thierry Voëna, un Gardois en pleine reconversion professionnelle.

Après une expérience professionnelle malheureuse, Thierry Voëna a décidé de changer de vie. Il y a deux mois, ce Gardois de 50 ans s'est lancé dans une aventure un peu folle. "Après mon ancien boulot, je n'avais quasiment plus rien, ça m'a coûté très cher. Heureusement il me restait ma 2 CV, et c'est là que j'ai eu l'idée."

A l'origine, la 2 CV de Thierry était toute blanche. Il a rajouté du bleu sur les ailes mais pour le reste, toutes les pièces sont d'origine. "Il n'y a même pas d'allume-cigare" © Radio France - Maxime Bacquié

A bord de sa 2 CV personnelle "la première que j'ai acheté, il y a 10 ans", Thierry propose des "virées cévenoles". Des parcours au cœur des Cévennes, mais aussi dans la Camargue ou autour de Nîmes. C'est l'occasion de goûter ou regoûter aux sensations de rouler en 2 CV pour les nostalgiques, mais pas seulement.

"Je veux aussi faire découvrir les personnes extraordinaires de notre région, faire découvrir leur métier et partager un moment avec eux."

France Bleu Gard Lozère a testé une de ces virées Copier

Thierry Voëna fait par exemple un arrêt chez un agriculteur de Saint-Gilles, qui est le seul en Europe à cultiver le riz grâce à des canards. Ensuite, direction le Château d'Or et de Gueules pour une dégustation de vin. C'est le parcours de la "Route du Riz", qui a un prix, 129 euros par personne pour une sortie de huit heures. D'autres parcours existent, pour des tarifs qui varient, 50 euros par exemple pour un baptême d'une heure et 125 euros pour le tour du Piemont cévenol.

Thierry Voëna, le chauffeur et sa 2 CV © Radio France - Maxime Bacquié

"La 2 CV pour moi, c'est la nostalgie"

France Bleu Gard Lozère a pu grimper dans la 2 CV de Thierry Voëna pour la première virée et suivre ce passionné dans sa quête de renouveau. "C'est un aboutissement pour moi, pouvoir vivre de ma passion, c'est un rêve. La 2 CV pour moi, c'est la nostalgie, elle me rappelle une époque où tout était plus facile. J'ai acheté ma première il y a une dizaine d'année et c'est celle-ci que j'utilise pour mes sorties. Avant d'avoir ma déconvenue professionnelle, j'emmenais mes amis à bord découvrir la région. Je me suis dit, pourquoi pas développer ça pour ma nouvelle vie."