Gros bug informatique sur la billetterie des Vieilles charrues

Déjà, ce n'est pas si facile d'avoir tout de suite des billets. Mais quand ensuite, on a enfin les précieux sésames dans son panier et que tout s'envole au moment du paiement... C'est ce qu'a vécu énormément de monde mercredi soir au moment de l'ouverture, pour obtenir ses tickets pour l'édition 2022 des Vieilles Charrues. Impossible pour beaucoup d'obtenir ses tickets.

La vente de billets se fait exclusivement sur internet via le prestataire Seetickets qui fait son mea culpa ce jeudi sur le site web des Charrues. "Vous avez été nombreux à avoir rencontré des problèmes lors du paiement de votre commande. Dès l’ouverture des ventes, le volume important de transactions et la rapidité des ventes n’ont pas pu être gérés par les process de paiement. Une limite inédite s’est posée et la totalité des appels n’ayant pu être traités, un grand nombre d’entre vous se sont retrouvés en erreur sur la page de paiement", se justifie le prestataire. "Une congestion s’est créée provoquant l’expiration des sessions utilisateur en attente de validation de paiement. Une manipulation technique a été réalisée afin de pouvoir vider les paniers contenant des billets en cours de paiement."

Problèmes sur les paiements

Dès l'ouverture et les premiers bugs de la billetterie, les messages ont afflué sur la page Facebook des Charrues. Plus de 1.700 commentaires, pour beaucoup énervés voire excédés, alors que dans un premier temps l'organisation mettait en compte les "contrats et/ou options CB" avec les banques. Non, répondent les internautes, qui ont multiplié les moyens de paiement, comme Sylvain, avec cinq cartes... de quatre banques différentes ! Tous ont eu le même message : "Sorry, your request could not be processed. Please refresh the page and try again".

Rien lâché

Alors certains n'ont "rien lâché", comme Frédéric, qui a réussi à décrocher des places pour jeudi et vendredi. Pari réussi pour Chris "après 25 essais", après 2h30 sur le site pour Sylvain.

"La charge sur les paiements est à présent stabilisée et l’accès à la billetterie est désormais rétablie", affirme ce matin Seetickets. A France Bleu, on confirme, on peut à nouveau acheter ses places pour les Vieilles Charrues.