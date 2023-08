Gros démarrage à la foire aux vins de Colmar avec déjà 132.000 visiteurs en 5 jours

C'est un très bon démarrage en fréquentation pour la foire aux vins d'Alsace de Colmar . Elle se tient au Parc Expo jusqu'au dimanche 6 août. A la mi-parcours, 5 jours après l'ouverture, déjà 132.000 personnes se sont déplacées, c'est 22% de plus que l'année dernière, à la même période.

Les familles de retour, une météo moins caniculaire que l'année dernière

"Il y a du monde dès le matin, dès l'ouverture, mais aussi l'après-midi. Ce qui permet de bien remplir les nombreux restaurants. Nous assistons aux vraies retrouvailles de la foire avec tout son public, des jeunes et des personnes âgées et c'est ce mariage qui plait à la la foire aux vins," analyse Christophe Crupi, le directeur de Colmar Expo.

Christophe Crupi ( à gauche ) et Nicolas Pierrat sont satisfait du très bon démarrage de la Foire aux vins de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Avec cette hausse de fréquentation, les 350 exposants travaillent bien aussi, avec de nombreuses commandes. La météo y est pour beaucoup, avec des températures clémentes, de la pluie, mais pas de canicule comme l'année dernière.

Le bonus du changement de date

Le changement de date avec un chevauchement entre juillet et août a aussi boosté la fréquentation. "Nous sommes revenus à nos dates de 2017, à l'occasion des 70 ans de la foire. Cela permet d'avoir une palette plus large avec des juilletistes et les aoûtiens," poursuit Christophe Crupi.

Les nombreuses animations ont aussi attiré les curieux, ils attendent avec impatience celle de Star Wars samedi.

Il reste encore de beaux concerts dans la coquille, à l'occasion du festival : Louise Attaque et Izïa jeudi soir (complet), Shaka Ponk et Matmatah vendredi soir (complet), Aldebert samedi et la Nuit Blanche samedi soir.

C'est Kev Adams, Geremy Credeville et Hakim Jemili qui concluront dimanche soir.

Rappelons que le record de fréquentation, c'était en 2019 avec 316.000 entrées. La plus belle animation, c'est aussi le studio France Bleu Alsace, passez nous faire un petit coucou :-)