Gros succès pour l'escape game du donjon de Rouen

La métropole de Rouen a lancé le 8 avril son tout premier escape game, un jeu d'évasion grandeur nature, au donjon. Pendant une heure, les participants doivent résoudre des énigmes en étant plongés au XIIIe siècle. Et le succès est déjà au rendez-vous.

"Nous sommes en l'an de grâce 1213..." C'est par ces mots que Gaétan Perreau, chef de projet au donjon, plonge les sept participants qu'il a devant lui dans l'ambiance de l'escape game. La métropole a lancé le 8 avril son tout premier jeu d'évasion grandeur nature. Jusqu'au 1er octobre, elle propose aux joueurs d'être enfermés pendant une heure dans le donjon et de devoir résoudre des énigmes pour s'en échapper. Le scénario est basée sur l'histoire de la Normandie et de la France en 1213 : un des rares escape games historique qui existe. Son scénario est bien gardé mais une chose est sûre : il propose aux participants une immersion totale.

Une approche différente

Nos sept participants du jour deviennent donc des mercenaires de Renaud de Dammartin, un ami d'enfance du roi Philippe Auguste qui est espion pour les Anglais. "Si vous êtes dans ce château c'est parce que vous savez qu'au deuxième étage de cette tour sont cachés les plans de bataille de Philippe Auguste. Vous êtes là pour les récupérer", leur explique Gaétan. La mission est lancée, nos mercenaires ravis de la formule : "Le côté historique, c'est pas mal" apprécie Stella, 30 ans. "Un escape game dans une pièce normale c'est sympa mais le donjon a un aspect visuel qui joue beaucoup."

Pendant qu'ils se creusent les méninges dans des pièces reconstituées d'époque à la recherche d'indices, Gaétan Perreau les surveille depuis le rez-de-chaussée grâce à des caméras placées un peu partout dans le donjon. L'objectif : leur distiller des indices s'ils piétinent. Selon le chef de projet, c'est un autre concept de la visite guidée : "C'est vraiment une approche différente. Contrairement à une visite classique, où on suit un guide qui vous explique les choses, on est acteur de sa propre visite c'est-à-dire qu'on est complètement autonome. Et donc observer des objets du 13e siècle, l'architecture du bâtiment, vous le faites pour les besoins du jeu mais vous le découvrez aussi pour vous."

Pendant que les participants se creusent les méninges, Gaétan et Nicolas surveillent leur progression dans le jeu grâce à des caméras pour les aider s'ils piétinent. © Radio France - Clémentine Vergnaud

A la sortie, les sept participants sont conquis. "Y a vraiment une bonne ambiance. On s'y croit dans cette reconstitution, c'est vraiment génial !", explique Marie, 24 ans. Et l'escape game déjà victime de son succès : la moitié des sessions sont déjà réservées et ce mois ci est complet.