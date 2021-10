Gros succès pour l'expo Banksy à Montpellier, 32.000 euros récoltés pour SOS Méditerranée

Mission est accomplie pour les organisateurs de l’exposition de la Banksy Humanité Collection qui s’est déroulée du 03 au 17 octobre à Montpellier : 11.864 visiteurs (dont 1.746 scolaires) grâce à laquelle 32.647 euros ont été récoltés au profit de l’Association SOS Méditerranée qui vient au secours des personnes naufragées en mer Méditerranée Centrale.

Cette exposition a été montée par La Banksy Modeste Collection (BMC), créée il y un an à partir de la collection privée de François Bernardino, alias Béru. Une société dont le projet est de récolter des dons au profit d’organisations caritatives, de donner de la visibilité à une association de terrain comme Luttopia, de rendre la culture accessible au plus grand nombre tout en l'éveillant aux combats humains évoqués dans les œuvres de la collection.

Les 200 sérigraphies éditées pour l’occasion et vendues au prix de 120 euros, sont parties dès la première semaine et les visiteurs n’ont pas hésité à porter, selon leur bourse et leur envie, leur contribution à la cause, chacun repartant avec, en souvenir, une affiche de l’exposition.

C’est Luttopia qui a accueilli l’exposition montpelliéraine, dans ses locaux mis à disposition par la ville, avenue de Toulouse. Une gageure pour cette maison de ville dont la vocation est de devenir un accueil de jour pour les personnes les plus fragiles et les sans-abris. Une mise en lumière aussi donc pour cette association qui travaille pour loger les plus démunis en lien avec la Fondation Abbé Pierre.

"Quand on regarde l'énergie qui a été investie, l'engagement de tous, le nombre et le plaisir décrit par le public, c'est un cercle vertueux qui s'est déployé autour de cet événement" affirme Louis Angles, pilier de l’organisation de l’exposition.