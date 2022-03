Gros succès pour la cité internationale de la tapisserie à la Geek Convention de Clermont-Ferrand

La salle est comble, dans la grande halle d'Auvergne, à Clermont-Ferrand. Lauren Keller, chargée de mission patrimoine au sein de la cité internationale de la tapisserie à Aubusson, décrit les étapes de la création d'une tapisserie. En face d'elle, la majorité du public porte des costumes inspirés de manga, de séries et de films d'animation. La participation de la cité de la tapisserie à la Geek Convention de Clermont-Ferrand est un succès.

Le stand de la cité de la tapisserie à Clermont-Ferrand, pour la Geek Convention © Radio France - Lisa Melia

Lauren Keller et deux de ses collègues sont venues présenter le travail de la cité autour de Tolkien et de Miyazaki. Pour la première série, 16 tapisseries et tapis seront réalisées à partir des ouvrages de l'écrivain qui a fait naître, entre autre, le Seigneur des Anneaux. Pour Hayao Miyazaki, il y aura cinq tapisseries, inspirées des films les plus connus et les plus populaires du réalisateur japonais.

"Nous sommes très fan de Miyazaki, à la maison, explique Magali, clermontoise. De mon côté, je fais du tricot, je m'intéresse à tout ce qui touche aux fils et à la laine. J'étais donc très intéressée par ce sujet et c'était passionnant. Nous ne sommes qu'à 1h30 d'Aubusson, je pense que nous viendrons visiter". Mission accomplie pour l'équipe de la cité : le public, qui connait déjà bien l'œuvre de Miyazaki, est conquis par le travail des cartonniers, des teinturiers, des lissiers d'Aubusson et de Felletin.

Le stand de la cité internationale de la tapisserie à la Geek Convention de Clermont-Ferrand © Radio France - Lisa MElia

Sur le stand de la cité, les visiteurs sont d'ailleurs nombreux, après la conférence. Ils viennent découvrir les techniques, sur des métiers à tisser miniatures. Juline et Jérémy, originaires de l'Allier, sont aussi fan des films de Miyazaki. "Quand on a vu le stand, on a été surpris, reconnait Juline. On n'aurait jamais imaginé voir Miyazaki en tapisserie. Ça nous donne envie de découvrir cet artisanat, mais aussi de venir voir les tapisseries en vrai. Je pense qu'on va prévoir un voyage à Aubusson."

Découverte du fonctionnement d'un métier à tisser © Radio France - Lisa Melia

Près d'eux se tient Léna. Elle est creusoise, habitant à Bourganeuf. Elle porte une tenue qu'elle a confectionnée elle-même : le costume de Princesse Mononoké. La toute première tapisserie, qui tombera de métier le 25 mars, est tirée de ce film-là, l'un des plus appréciés du réalisateur japonais. "J'admire cette héroïne depuis que j'ai dix ans, c'était important pour moi de lui rendre hommage", précise Léna, qui participe donc aux conférences données par la cité.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Elle sera aussi présente entre le 14 et le 17 juillet prochain, à Paris. Car la cité de la tapisserie a été conviée, pour la première fois également, à la Japan Expo, pour présenter son travail. Il s'agit de la plus importante convention autour de la culture japonaise, en France. Lors de la dernière édition, en 2022 (les éditions 2020 et 2021 ont été annulées en raison de la crise sanitaire), elle a réunit plus de 250 000 visiteurs.