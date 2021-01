Avec la fermeture des remontées mécaniques jusqu'à nouvel ordre, la pratique du ski de fond et les raquettes ont beaucoup de succès au Lac Blanc. A l'auberge du Blancrupt, les adeptes du ski de fond ont été multipliés par trois par rapport à l'année dernière.

Gros succès pour le ski de fond et les raquettes au Lac Blanc

Il y a beaucoup de monde dans les Vosges depuis le début des fêtes. Une fréquentation qui reste intense aussi la semaine. Avec l'arrivée de la neige en abondance, les adeptes du ski de fond et des randonnées en raquettes s'en donnent à cœur joie.

Les pratiquants du ski alpin restent toutefois orphelins, avec la fermeture jusqu'à nouvel ordre des remontées mécaniques.

A l'auberge du Blancrupt, au Lac Blanc, il y a foule le week-end et même en semaine.

Engouement pour le ski de fond et les raquettes

La location pour la pratique du ski de fond est ouverte depuis le 26 décembre et ne désemplit pas. Tout comme la location de raquettes. "Nous avons arrêté les réservations, tellement il y avait de monde pendant les vacances scolaires. Pour trouver du matériel, il faut venir tôt," conseille Julien Duportail, le loueur de skis de fond et raquettes.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les adeptes du ski de fond ont été multipliés par trois par rapport à l'année dernière, où il y avait beaucoup moins de neige.

Une sortie raquettes pour ce groupe venu du Haut-Rhin © Radio France - Guillaume Chhum

"Ça fait longtemps qu'on a pas vu autant de monde et surtout ça fait pas mal de temps qu'on a vu autant de neige à cette période. Il y a plus de 80 centimètres de neige, c'est de bonne augure pour la suite,' argumente Jean-Marc Duportail, le gérant de l'auberge de montagne. Trois personnes en plus ont été appelées pour renforcer les équipes sur place.

Ça grogne pour le ski alpin

Pour le ski alpin, c'est toujours la soupe à la grimace, avec toujours pas d'ouverture à l'horizon. Du côté du Markstein, le gérant de la station, Thomas Cron, commence à trouver le temps long. " Voir un mètre de neige chez nous, avec des gens qui viennent dans la station et aucune possibilité de pratiquer le ski alpin, c'est très très compliqué pour nous," argumente le professionnel de la neige.

La date du 20 janvier a été fixée ce mercredi soir par Jean Castex, pour voir si il y aura une réouverture pour le mois de février.