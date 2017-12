Laval, France

Les Mayennais aiment leur département, et cela se voit. Les deux jeux de société sur la Mayenne, sortis ces dernières semaines, se sont très bien vendus. Un véritable engouement

"Le jeu de la Mayenne" en rupture de stock

Si vous cherchez le jeu de la Mayenne, pas la peine de faire le tour de tous les magasins du département. Il n'y en a plus nulle part. Ce jeu de plateau avec des questions sur la Mayenne avait été édité à 2000 exemplaires. Ils se sont tous envolés en mois de deux mois. Et le jeu ne sera pas réédité. Si vous l'avez, c'est donc un collector.

Les créateurs du Jeu de la Mayenne ont déjà réalisé 19 autres jeux de ce type, sur des régions de la Bretagne ou de la Normandie. Mais c'est la première fois qu'un jeu se vend aussi bien, et que les créateurs n'en prévoient pas suffisamment pour répondre à la demande.

"Noël s'est avancé d'un mois en Mayenne" - Daniel Bordier.

_"La précocité et la vitesse à laquelle les jeux se sont vendus sont impressionnantes. Cela m'a surpris parce qu'on calcule en fonction du potentiel d'acheteurs. Généralement, il nous en reste jusqu'à Noël. Là, Noël s'est avancé d'un mois en Mayenne. En deux mois, tout s'est vendu dans les magasins. On est dans beaucoup de magasins meilleure vente de jeux de société, et parfois loin devant les autres, et ça aurait continué pendant tout le mois de décembre si on en avait eu assez"_, raconte Daniel Bordier, le créateur du jeu.

"C'est surprenant, ça nous surprend nous-même" - Daniel Bordier.

"C'est surprenant, ça nous surprend nous-même. L'une des raisons évoquée par une librairie Lavalloise, c'est qu'il n'y _avait pas eu beaucoup de jeux sur la Mayenne depuis des années_. Que l'on s'intéresse un peu à la Mayenne, c'était quelque chose d'assez nouveau. On veut rendre le jeu collector, donc il n'y aura pas de réédition du jeu de la Mayenne", ajoute Daniel Bordier.

Il reste une centaine de "Petit 53" en magasin. © Radio France - Charlotte Coutard

À peine une centaine de "Petit 53" encore en magasin

Même engouement pour l'autre jeu de société sur la Mayenne, le Petit 53, un jeu de questions sur le département, mais sans plateau de jeu cette fois. Il a été imaginé par la Jeune Chambre Économique de la Mayenne, et édité à 3000 exemplaires. Il en reste à peine une centaine en magasin.

"C'est une bonne surprise, on ne s'attendait pas à avoir un tel succès" - Aurélien Laurent.

"C'est une bonne surprise, on ne s'attendait pas à avoir un tel succès", sourit Aurélien Laurent, membre de la Jeune Chambre Économique, directeur de la commission Petit 53. "Les Mayennais sont fiers de leur territoire, donc ils achètent des jeux sur la Mayenne pour faire découvrir leur beau département à toute la famille, et aux non Mayennais".

"Il y a un problème pour faire venir les gens en Mayenne, alors que la Mayenne a quand même de nombreux atouts. Faire connaître ces atouts à travers ce jeu, ça nous tenait vraiment à cœur", ajoute Aurélien Laurent.

On peut trouver le Petit 53 à l'Hyper U de Mayenne, au Carrefour de Laval, chez Cultura à Saint-Berthevin et à la boutique Éphémère à Laval. Mais il faut se dépêcher. Il coûte 20 euros.