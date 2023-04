Gros succès pour les nouveaux parcours Terra aventura en Creuse

Quand la Creuse part à la chasse aux touristes en quête de trésors, cela donne douze nouveaux parcours Terra aventura, lancés au printemps 2023. L'application née il y a douze ans en Nouvelle-Aquitaine se développe et devient de plus en plus un levier touristique pour attirer les familles dans le département.

Terra aventura, c'est ce qu'on appelle du "geocaching" : des chasses au trésor ludiques pour se balader et découvrir le patrimoine local. Il y a 500 parcours en Nouvelle-Aquitaine et cinquante en Creuse, grâce aux douze nouveaux créés cette année. Plus exactement, il y a trois "vrais" nouveaux à Moutier d'Ahun, Bellegarde-en-marche et Châtelus-Malvaleix. Les neuf autres existaient mais ont été complètement remodelés à Aubusson, Bénévent-l'Abbaye, Bourganeuf, Evaux-les-Bains-, Felletin, Fresselines, Guéret, La Souterraine et Sermur.

10.000 participants en un seul week-end

L'arrivée de ces parcours était visiblement très attendue puisque lors de leur mise en ligne pour Pâques, 500 personnes se sont précipitées sur le nouveau circuit de Moutier d'Ahun par exemple. En tout, 10.000 aventuriers en herbe ont cherché les caches de Terra aventura en Creuse lors du week-end pascal. "Depuis le 8 avril, les caches sont prises d'assaut, il y a une très belle fréquentation", se réjouit Aline Gorsse, de Creuse Tourisme.

D'habitude, deux à cinq circuits sont créés en Creuse chaque année. Pour 2023, "année de la Creuse", le département a voulu frapper fort en en lançant beaucoup plus. Quarante mille euros sont alloués cette année au développement de Terra aventura dans le département, cela représente 11% du budget d'action de Creuse tourisme.

En grande majorité des touristes

Pourquoi tant d'énergie et d'argent pour développer des chasses au trésor ? Parce que c'est une manière insolite de faire découvrir la Creuse, et d'attirer des touristes. Et cela fonctionne : en 2022 les circuits creusois ont accueilli 115.000 joueurs, dont seulement... 2% de Creusois ! La grande majorité sont des habitants de Nouvelle-Aquitaine prêts à faire des dizaines ou centaines de kilomètres pour tester de nouveaux parcours.

Les adeptes de Terra aventura sont à 77% des familles avec enfants, qui parfois dorment et mangent dans les communes visitées : "41% des joueurs viennent exprès pour Terra aventura, ils séjournent sur notre territoire par ce biais-là. Ce sont des familles avec enfants en bas âge, donc c'est pile notre cœur de cible", précise Graziella Penot, responsable communication de Creuse tourisme.

La fréquentation en Creuse a augmenté de 40% l'an dernier par rapport à 2021. "Au début, c'était l'occasion de faire découvrir le patrimoine méconnu en changeant de la classique visite guidée ou du prospectus. On ne s'imaginait pas le succès que cela connaîtrait", souligne Aline Gorsse.

Pour continuer à susciter l'intérêt des "Terra aventuriers", deux caches éphémères vont être lancées cette année en Creuse pendant trois semaine. Un événement top secret est aussi prévu pour l'automne.