Grosse affluence pour les marchés de Noël de Alsace

Il y a du monde en Alsace, deux semaines après l'ouverture des marchés de Noël. A Strasbourg, Colmar, mais aussi Mulhouse, Kaysersberg ou Ribeauvillé, les visiteurs sont de retour. La fin des restrictions sanitaires y est pour beaucoup. Tout le monde a envie de retrouver cette bonne ambiance de vin chaud, de spécialités alsaciennes et de petits cadeaux à offrir.

Espagnols et italiens en force cette semaine à Colmar

A Colmar, il y a du monde le week-end, mais aussi en semaine. Cette semaine justement, ce sont les espagnols et les italiens qui ont débarqué en nombre, avec plusieurs jours fériés chez eux. Il y a aussi un gros retour des visites de groupes.

Même en semaine, il y a du monde dans les allées du marché de Noël de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

On peut croiser aussi beaucoup de belges, d'allemands, de suisses. "C'est aussi un engouement retrouvé", après deux années difficiles pour les marchés de Noël en Alsace.

Les commerçants des cabanons satisfaits

Le marché de Noël de Colmar, c'est 180 chalets installés à six endroits différents de la ville. Dans les cabanons, les commerçants affichent des mines satisfaite. "C'est reparti à la hausse, même en semaine et c'est bien ! Les espagnols prennent les petits prix et c'est bon pour moi," explique Régis Brimboeuf et dans son chalet de petits souvenirs de Noël.

Les groupes de touristes sont de retour en force aussi © Radio France - Guillaume Chhum

Même tendance chez le marchand de bonbons Sébastien Simon : " Les deux premiers week-end, on a été très satisfait. Les gens sont venus, peut-être même un peu de trop. Ils sont aussi bien là en semaine."

"On a du monde et on en attend encore plus. La consommation est plutôt bonne et elle va aller encore plus dans les jours qui viennent, surtout quand on va se rapprocher de Noël," souligne Christophe Pillon, le vendeur de bougies parfumées.

Il reste encore trois semaines de festivités à Colmar, l'office de tourisme, organisateur de l'évènement s'attend à une année record de fréquentation.