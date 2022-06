Grotte Cosquer : "C'est le grand-père ou la grand-mère d'un des Marseillais qui a fait ça" pour Henri Cosquer

Le site Cosquer Méditerranée ouvre ses portes ce samedi 4 juin, sur l'esplanade du J4 à Marseille, près du Mucem. Des années de travail ont été nécessaires pour construire cette réplique de la grotte Cosquer découverte en 1985 par le plongeur-scaphandrier Henri Cosquer, lors d'une plongée au large du cap Morgiou dans les calanques.

Le grand public découvrira des dizaines de dessins et gravures datant de plus de 30.000 ans, pour ce qu'on appelle déjà le "Lascaux sous-marin", en référence à la grotte Lascaux de Dordogne. Henri Cosquer se souvient pour France Bleu Provence.

France Bleu Provence- C'était il y a 37 ans... ce jour où vous avez plongé au large des calanques et où vous découvrez l'entrée de cette grotte. Racontez-nous ces premiers instants

Henri Cosquer - Ces plongées paraissent compliquées pour certaines personnes, mais pour moi, c'est du plaisir. Je ne m'attendais pas à cette découverte. C'était le pur hasard. Je n'ai pas compris tout de suite ce que j'allais découvrir. Si vous voulez faire toutes les grottes du massif des calanques, vous allez vous amuser ! Des grottes, il s'en est creusé tant et plus, alors trouver un trou dans la roche, ce n'est pas étonnant. Pour faire des plongées et trouver cela attrayant, c'est comme se trouver un petit coin à champignons et il faut l'explorer !

"Je n'ai pas compris tout de suite ce que j'allais découvrir (...) c'était le pur hasard"- Henri Cosquer

C'était donc votre coin à champignons... et vous y êtes allé plusieurs fois pour l'explorer au fur et à mesure avant de découvrir les peintures

En effet, ce n'est pas comme aller au supermarché, prendre sa voiture et aller se promener dans le magasin ! Cela se fait en plusieurs fois. Cela demande plusieurs plongées, puis un jour je suis tombé sur une main dessinée sur la partie des parois calcaires. Nous avons ensuite mené une expédition avec des plongeurs quand la météo le permettait. On a ainsi découvert plusieurs peintures ensemble.

La suite de l'histoire qui est en train de s'écrire, aujourd'hui, c'est l'ouverture de ce musée, cette réplique de la grotte

La réplique, c'est une très belle chose. Quand j'ai découvert la grotte, ce n'était pas mon métier, j'aurais pu m'en foutre complètement ! Mais cela n'a pas été le cas. Ce qui m'a intéressé ce sont les peintures et les artistes, comment on-t-ils réussi à faire cela ? J'ai alors commencé à visiter des grottes : Lascaux, Chovet... une vingtaine de grottes en tout. A chaque fois tout est différent. Je m'y suis intéressé et j'ai rencontré un architecte pour arriver à faire une reconstitution.

Est-ce que cette réplique est fidèle à votre découverte ?

J'ai travaillé avec les artistes parce qu'ils avaient besoin de mes yeux pour qu'elle soit au plus près de la réalité. Avec ces grands artistes "faussaires assermentés" comme je les appelle, le résultat est à se casser le nez ! Les représentations des peintures, gravures, des mains et des autres dessins... tout cela est la même chose que dans la vraie grotte.

Dans cette réplique, les gens peuvent se balader facilement, ils seront dans des modules automatiques, pour regarder et apprécier facilement cet ensemble de peintures et gravures, à leur portée.

"Le résultat est à se casser le nez"-Henri Cosquer

Pourquoi ce musée qui ouvre à Marseille est important pour le public qui va se rendre compte de ce que vous avez vu il y a 37 ans ?

C'est très important car on est à Marseille, la grotte est à quatre kilomètres à vol d'oiseau du centre-ville. C'est le grand-père ou la grand-mère d'un des Marseillais qui a fait ces dessins. cela garde la mémoire de ceux qui nous ont précédés. C'est très bien d'être arrivé jusqu'à l'ouverture de ce musée, pourvu que les gens se fassent plaisir et comprennent un peu toute cette belle histoire.

Vous avez 72 ans aujourd'hui, on peut le dire ?

J'ai 70.000 km au compteur et le moteur tourne à peu près normalement !

Vous plongez toujours ?

Quand l'eau est chaude, ça dépend... (sourires)

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix