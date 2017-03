Les frères Bogdanov dans un petit village de Normandie

La commune de Gruchet le Valasse (Seine Maritime) s'est offerte Igor et Grichka Bogdanov. Les deux scientifiques y donneront une conférence, ce samedi. Un événement que la mairie doit à l'un de ses adjoints, vieille connaissance des deux jumeaux.

C'est un événement pour Gruchet-le-Valasse, petite commune de 3.000 habitants, près de Bolbec : une conférence animée par les deux frères Bogdanov, à la fois scientifiques et stars du petit écran. Les jumeaux seront ce samedi 18 mars 2017, à la salle Claude Laplace (20h), eux qui d'ordinaire ne se déplacent que dans les grandes villes. Sauf que pour le coup, le maire de Gruchet-le-Valasse a récemment découvert qu'il comptait parmi ses adjoints, un vieil ami des Bogdanov. C'est ainsi que Marc Tettiravou a permis et organisé la venue des anciens présentateurs de "Temps X" pour une conférence intitulée : L'univers est-il le fruit du hasard ? Reportage de Bertrand Queneutte, pour France Bleu Normandie :

Didier Péralta, le maire de Gruchet-le-Valasse, est au micro de Bertrand Queneutte.

Affiche de la soirée organisée à Gruchet-le-Valasse - Mairie de Gruchet-le-Valasse

A noter : la conférence est à destination des ados et des adultes. Tarifs : 3 euros pour les 6-18 ans et 7 euros pour les plus grands.