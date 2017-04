Gruss fait son cirque aux Arènes de Metz

Le célèbre cirque Gruss présente son nouveau spectacle « Quintessence » ce mardi à 20 heures et ce mercredi à 15 heures aux Arènes de Metz.

160 ans, ça se fête ! Le cirque Gruss présente dans 18 villes de France son spectacle « Quintessence », réalisé conjointement avec la compagnie Les Farfadais, l’une des meilleures compagnie équestre au monde.

Ce mardi, à 20 heures, et mercredi, à 15 heures, les Arènes de Metz accueillent le show: 40 chevaux, 20 artistes, 10 musiciens et une chanteuse.

Il a fallu s’adapter aux arènes de Metz s’en amuse Alexis Gruss, le fils du fondateur du cirque :

> Nous étions à Strasbourg dimanche. Son Zénith est un modèle dont toutes les salles de spectacle devraient s’inspirer, car il est circulaire, comme un cirque. Et de cette façon, on peut tout faire.Le problème aux Arènes, c’est que l’on ne peut pas déposer le matériel avec les camions ; l’ouverture fait quatre mètres et les camions aujourd’hui font 4 mètres 20. Après, on apprend de ces situations, on développe un sens de l’organisation. La plus grande qualité des arènes de Metz, c’est que quand on y sort, on apprend plein de truc.

Neuf camions ont été nécessaires pour transporter le matériel et la quarantaine de chevaux.

Une vingtaine de techniciens s’activent pendant deux jours pour installer les structures

Une vingtaine d'ouvriers à pied d'oeuvre pour installer les lumières, le son et les décors. © Radio France - Jordan Muzyczka

Le spectacle est la suite du premier succès du cirque Gruss « Pégase & Icare » joué en 2014.

L’histoire : « Afin de sauver Pégase, le cheval ailé réputé indomptable, Joseph fils de Bellérophon, doit accomplir une mission : récupérer un fragment de l'essence de chaque élément : l'Air, la Terre, le Feu et l'Eau ».

Un show de 2h 30, présenté sur 3 espaces

Les prix : à partir de 36 euros pour les adultes ; 30 euros jusqu’à l'âge de 12 ans.