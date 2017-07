Guédelon fête ses vingt ans tout l'été

Le chantier colossal avait commencé en 1997 : une équipe de passionnées décidait de construire un château du XIIe siècle, avec les techniques de l'époque. Des animations se déroulent tout l'été pour fêter les vingt ans.

"On nous prenait un peu pour des fous au départ, c'est vrai", reconnait Florian Renucci, le maitre d'oeuvre du chantier expérimental de Guédelon. 20 ans après le lancement du chantier, Guédelon fête son bel anniversaire tout cet été.

300.000 visiteurs par an

Petit chateau est devenu grand, au fur et à mesure des années. Depuis dix ans, c'est près de 300.000 personnes qui se pressent chaque année pour venir voir le chantier en train de se faire. "Les spectateurs c'est aussi une donnée importante, explique Florian Renucci. C'est comme Internet : il y a des milliers de discussions entre l'équipe et les spectateurs, parfois spécialistes de certaines périodes historiques, et ça nourrit le projet".

"Montrer l'artisan en train de réaliser une oeuvre, en direct, ça c'est complètement un OVNI !" - Florian Renucci, maitre d'oeuvre du chantier de Guédelon

Et c'est le travail d'équipe que retient le maitre d'oeuvre 20 ans après le début du chantier. "Il a fallu additionner tout un tas de compétences, techniques bien sûr, mais aussi de communciations, pour créer un site culturel et patrimonial unique", souligne Florian Renucci.

Un camp de petits chevaliers

Et pour fêter les 20 ans, quoi de mieux que de mettre de vrais chevaliers dans le chateau ? C'est le cas avec le camp des petits chevaliers : tout l'été, par groupe de 8, les enfants de 5 à 10 ans réalisent une série d'épreuves, comme le tir à l'arbalète, ou le maniement de la lance à dos de poney, pour être adoubé... chevalier de Guédelon. "Je rassure, tout le monde est adoubé", sourie Florian Renucci.

À dos de poney, une des épreuves pour devenir chevalier de Guédelon ! © Radio France - Kevin Dufrêche

"C'est vraiment génial, parce que l'environnement du chantier résonne de cris d'enfants, qui sont super contents, et les parents aussi !" - Florian Renucci, maitre d'oeuvre du chantier de Guédelon

Cette activité d'un peu plus d'une heure coute 6,5€ en plus des 11€ du billet d'entrée (pour les enfants, 14€ pour les adultes). Il est conseillé de réserver, ce qui est possible sur le site internet de Guédelon.

En plus tout l'été, le chantier de Guédelon se met dans l'ambiance de la fête de fous, un carnaval de l'époque médiévale. L'occasion de découvrir des personnages étonnants, et des animations diverses tout au long de l'été.