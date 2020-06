Tourisme : c'est le jour J à Guédelon

Le chantier médiéval de Guédelon est le premier site touristique du département de l'Yonne. Il accueille chaque année environ 300 000 visiteurs. En général, le site rouvre ses portes juste avant Pâques et les referme à la Toussaint. Mais cette année, à cause de la crise sanitaire liée au Coronavirus, tout a été chamboulé. Le chantier scientifique, historique et pédagogique va donc finalement rouvrir ce jeudi 11 juin avec deux mois de retard.

Débroussailleuse et perceuse

Avant d'accueillir les premiers visiteurs, l'équipe de Guédelon termine les derniers préparatifs : débroussailleuse, bruits de perceuses... on accroche les derniers panneaux et on termine le balisage. Maryline Martin, co-fondatrice de Guédelon et présidente de l'entreprise, est occupée mais sereine : "Cela fait plus de 20 ans qu'on existe alors on a un petit peu l'habitude. En plus, pendant la période de fermeture qui a été très longue cette année, on a travaillé dehors. On était une petite équipe et on a refait les espaces verts. On a travaillé le détail, on va dire, puisqu'il fallait bien s'occuper".

Maryline Martin, co-fondatrice du chantier médiéval de Guédelon et présidente de l'entreprise. © Radio France - Delphine Martin

Des nouveaux guides

Des aménagements ont été mis en place pour respecter les protocoles de sécurité : sens de circulation, masque obligatoire dans les lieux fermés, protections en plexiglas au niveau des boutiques et des espaces de restauration... en faisant un effort particulier pour que ça reste esthétique : "je ne veux pas que les gens se sentent angoissés", souffle la patronne.

Le reportage de Delphine Martin Copier

Des mesures spécifiques ont aussi été prises à l'intérieur du château. "Le château n'est pas véritablement fermé chez nous car il n'y a pas de fenêtres ou de clim', mais c'est quand même un endroit où les gens ne doivent pas se croiser, donc on a travaillé à faire de la distanciation "à la Guédelon" avec des cordes ou des points ocres rouges. Et puis on a mis du personnel à temps plein dans le château : des chroniqueurs qui vont expliquer la fonction des pièces, qui viendront vous parler de ces 50 ans du XIIIe siècle, du rôle des femmes à cette époque, des grandes inventions, du commanditaire du château... etc. Ils vont aussi veiller à la fluidité de la foule de visiteur, veiller à ce que tout se passe bien et en toute sécurité sanitaire", poursuit Maryline Martin.

Dans la boutique aussi, des mesures ont été prises pour indiquer aux clients les distances à respecter. © Radio France - Delphine Martin

La distance, c'est dans notre ADN à Guédelon (Maryline Martin)

"La distance, c'est dans notre ADN" - Maryline Martin Copier

Une cinquantaine de salariés sont mobilisés pour cette ouverture. C'est un peu moins que d'habitude car certaines activités ont du être supprimées, notamment les ateliers de taille de pierre pour les enfants. Mais le chantier médiéval, son village, ses expositions, son histoire et ses démonstrations sont autant d'atouts pour séduire un public large, surtout dans le contexte actuel. "Ce lieu correspond peut-être, après le déconfinement, à un endroit qu'on peut visiter sans problèmes. C'est un chantier d'archéologie, donc il n'y a pas de raisons de toucher. Et depuis l'origine de Guédelon, les tailleurs de pierre, les forgerons, les charpentiers mettent une distanciation avec les visiteurs pour éviter un éclat, une brûlure, etc... donc cette gestion-là, on la connait. Ça fait partie de notre ADN ", assure Maryline Martin

Le chantier médiéval rouvre ses portes pour la saison avec plus de deux mois de retard. © Radio France - Delphine Martin