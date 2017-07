Guérande: l'Etat et la Région aident la ville médiévale à restaurer son patrimoine

L'Etat, la Région des Pays de la Loire et la ville de Guérande viennent de signer une convention qui prévoit des aides pour financer les travaux de restauration du patrimoine de la cité médiévale. Les remparts, la collégiale Saint-Aubin comme la porte Saint-Michel ont besoin de travaux d'urgence.

Chaque année, plus d'un million de visiteurs découvrent la cité médiévale de Guérande et la richesse de son patrimoine. La ville a été classée "monument historique" en 1877. Mais avec le temps, ses remparts, sa collégiale se dégradent sérieusement. Il faut réaliser des travaux d'urgence. L'Etat, la Région des Pays de la Loire et la ville de Guérande s'engagent à financer 2,5 millions d'euros de travaux sur les trois prochaines années. Dans l'absolu, 12 millions d'euros seraient nécessaires pour réaliser tous les chantiers.

Des fissures dans la collégiale Saint-Aubin

Des fissures sont visibles au niveau du chevet de la collégiale Saint-Aubin © Radio France - Anne Patinec

Dans la collégiale Saint-Aubin, le plus vieux monument de la cité médiévale, des vitraux, fragilisés, doivent être restaurés. Des fissures sont aussi apparues au niveau du chevet de l'édifice. Des mesures vont être effectuées afin de savoir si elles sont actives ou stabilisées. Si elles se révèlent actives, des interventions lourdes seront nécessaires afin d'éviter l'effondrement du chevet.

Les remparts se dégradent

Le temps qui passe fragilise les remparts notamment au niveau des fondations © Radio France - Anne Patinec

Guérande compte 1,3 km de remparts que les visiteurs peuvent arpenter. Mais ces remparts se dégradent. Une portion de mur s'est effondrée; il faut la reconstruire. L'eau des douves a aussi tendance à saper les fondations. Des travaux de consolidation sont indispensables rapidement pour éviter que cela s'écroule. La ville a aussi lancé un appel au mécénat avec la Fondation du Patrimoine auprès des particuliers et des entreprises pour récolter des fonds supplémentaires.