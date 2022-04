Guéret : 8 000 personnes attendues en août pour un festival électro unique en son genre

Un festival de musique électro, de hard dance et hardcore plus précisément, aura lieu à Guéret les 5 et 6 août prochains. A la limite de la ville. Pour ce festival unique en son genre, les organisateurs attendent 8 000 personnes.

En août prochain, Guéret sera le "centre" de la France électro au sens propre du terme. Non pas que cette musique soit au coeur de la culture creusoise, mais parce que c'est l'endroit stratégique idéal pour ce genre de festival souligne Damien Monteil, président de l'association guérétoise Adas Music, un des organisateurs : "On est proche de toutes les grandes villes. On est à moins de 4 heures de Paris, 4 heures de Toulouse, 3 heures de Bordeaux, de Lyon donc les habitants des grandes métropoles peuvent venir facilement à nous. Et puis ici, on a de grands espaces, la place pour ce genre de festival sans que ça dérange énormément de personnes".

Le site retenu est en bordure de la ville, route de Pommeil (derrière le hall de l'agriculture), en plein air. Tout prévu : il y aura un terrain pour les parkings, un autre pour les campings cars et camions aménagés, un autre pour accueillir 4 000 places de camping (avec douches, toilettes et foodtrucks), et le champ qui abritera la scène offre un cadre parfait pour éviter les nuisances sonores. "C'est un terrain avec une sorte d'arène naturelle avec des bois sur les côtés. On ne dirigera pas la scène et la sono vers la ville, ce sera l'inverse. Le son sera concentré sur le site, il ne va pas se propager ailleurs. Ca n'empêchera pas les gens de dormir" promet David, autre organisateur (*).

Dans son concept, ce festival hard mess est unique en France.

Ce festival hard mess se déroulera donc sur deux jours. Les concerts auront lieu de midi à 2 heures du matin le vendredi 5 août et de midi à 3 heures du matin le samedi 6 août (**). Des concerts assurés par 30 DJ français mais aussi belges, hollandais et parmi eux des stars du genre comme Angerfist et l'ukrainienne Miss K8. De quoi attirer les foules. Les organisateurs misent sur 8 000 festivaliers, "une jauge qu'on ne dépassera pas pour des raisons de sécurité" précisent-ils.

La hard dance, c'est quoi ? Ecoutez ici. David, un des organisateurs du hard mess festival, vous explique. Copier

De par sa formule et son affiche, le festival hard mess est unique en France. L'association Adas Music n'a pas l'habitude de monter ce genre d'événement, "on a plutôt l'habitude de faire des soirées généralistes : zouk, années 80, électro classique style David Guetta, disco etc... précise Damien Monteil. Le hard style se développe en France et on veut profiter du mouvement pour être les pionniers en matière de ce genre de festival !".

Le budget pour cette 1ère édition du festival hard mess reste "secret professionnel". Il se compte en centaines de milliers d'euros. Financés par l'association Adas Music, des parrainages en cours, et la billeterie qui est d'ores et déjà ouverte (et où des bus depuis une vingtaine de villes - de Strasbourg à Montpellier en passant par Grenoble, Lille ou Rennes - sont même proposés).

(*) Il est le créateur du Grand Bazar, festival de foodtrucks dont la première édition s'est tenue place du marché à Guéret l'été dernier, et qui revient cette année à partir de fin juin

(**) Les festivaliers qui camperont seront accueillis dès le jeudi 4 août et auront même droit à une scène en soirée avec des DJ locaux.