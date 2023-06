EN IMAGES - Carton plein pour le karaoké géant devant l'esplanade de la mairie à Guéret

Vous avez mis le feu à Guéret vendredi 23 juin pour le karaoké géant. Durant plus de deux heures, vous avez chanté et dansé devant le parvis de la mairie de Guéret pour le plus grand plaisir du Conseil départemental de la Creuse, de France Bleu Creuse et d'Adas Music.

L'esplanade François Mitterrand, devant la mairie de Guéret noire de monde pour le karaoké géant © Radio France - Vincent Thierry Le 23 vous avez donné de la voix ! L'esplanade François Mitterand devant la mairie de Guéret était noire de monde vendredi 23 juin. Les Creusois ont répondu à l'appel du Conseil départemental de la Creuse, de France Bleu Creuse et d'Adas Music. Le karaoké géant a tenu toutes ses promesses. Durant plus de deux heures, la place Bonnyaud a vibré au rythme des chansons interprétées en solo ou en duo. Chansons et bonne humeur Près d'un millier de personnes ont donné de la voix jusqu'à 22h40. Au total, 32 chansons ont été interprétées dont deux reprises en choeur par la foule. Promis, on recommencera !