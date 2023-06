Guéret : circulation et stationnement interdits dans l'hyper centre pour le feu d'artifice de la Trinité

Le stationnement et la circulation seront interdits dans plusieurs rues pour le feu d'artifice de la Trinité à Guéret

Il est de retour ! Le feu d'artifice de la Fête de la Trinité sera tiré à 23 heures ce samedi 10 juin en plein centre ville de Guéret. Pour des raisons de sécurité, le stationnement et la circulation seront modifiés entre le lycée Bourdan et la place Bonnyaud. Alors pour vous aider à vous y retrouver, on vous mis toutes les informations ici.

Le périmètre à éviter

De 14 heures à minuit, il sera interdit de stationner et de circuler dans les rues suivantes :

avenue de la République

rue Assolant

place Molière

rue Lamartine

rue Alfred de Musset

rue Corneille

Rue Fayolle entre l'entrée du parking des Marronniers et l'avenue de la République