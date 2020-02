VIDEO - Guéret : des jeunes préparent le défilé de Carnaval prévu ce mercredi 26 février

Des confettis, des costumes, ou encore des bonbons : la saison des carnavals a commencé en Creuse. Une grande parade est prévue à Guéret ce mercredi 26 février, à partir de 14h. L'événement est co-organisé par l'accueil de loisirs de Jouhet. Depuis début janvier, 8 animateurs et plus de 70 enfants s'activent pour préparer les festivités. Ils ont fabriqués leur propres masques, élaboré des chorégraphies, et construit un monsieur et une madame carnaval.

Les enfants ont décidé de fabriquer le monsieur et madame carnaval à l'effigie des ogres Shrek et Fiona.

Ce monsieur carnaval a une drôle d'allure... "Il manque le nez" observent plusieurs enfants © Radio France - Manon Klein

Les enfants n'ont pas chômé pour préparer ce carnaval sur lequel ils travaillent depuis presque deux mois © Radio France - Manon Klein

Monsieur et madame carnaval seront brûlés vers 15h30, place Varillas. Le programme complet est à retrouver sur le site de la mairie de Guéret, en cliquant sur le lien suivant. Il pourrait être modifié en fonction de la météo.