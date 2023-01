Guéret : il y aura bien une 2e édition du Hard mess festival

Et de deux ! Il y aura bien une seconde édition du Hard mess à Guéret. Les organisateurs viennent de l'officialiser et la deuxième bonne nouvelle pour tous les amateurs de musique électronique, c'est que cette année, les concerts s'étaleront non pas sur deux mais sur trois jours.

ⓘ Publicité

Rendez-vous fixé début août, comme l'an dernier : les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 août. Une partie de l'affiche sera dévoilée courant février.

L'année dernière, la première édition avait rassemblé quelque 7 500 festivaliers sur les hauteurs de Pommeil.