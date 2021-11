Guéret : le festival Check Inside Party est annulé pour raisons sanitaires

Décidément, les organisateurs de Check in Party jouent de malchance. Pour la troisième fois ils sont obligés d'annuler l'une de leur manifestation à cause de l'épidémie de covid. Le festival Check Inside Party, prévu ces vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre, n'aura pas lieu. L'équipe l'a annoncé ce mardi 23 novembre en fin de matinée sur sa page facebook.

Les organisateurs indiquent dans leur message que les contraintes liées à la crise sanitaire ne permettent pas d'organiser ces soirées festives : "Compte tenu de la forte montée du taux d’incidence sur le département de La Creuse et au regard des normes sanitaires proposées, il nous apparaît complexe de porter la responsabilité d’un possible cluster né à l’occasion de notre manifestation, d’assurer le contrôle du port du masque de toutes et tous en salle et d’imaginer nous réunir avec des bars en extérieur dans les frimas de la fin novembre", écrivent-ils.

Un report pour le concert de Gaëtan Roussel?

L'équipe de Check inside Party espère trouver une date de report pour le concert de Gaëtan Roussel, l'une des têtes d'affiche de l'évènement. Il pourrait peut-être se produire en Creuse au printemps prochain. "les détenteurs de tickets pour la date du samedi 27/11 pourront soit conserver leurs billets, soit demander le remboursement", indique le communiqué.

La majorité des autres artistes programmés ce weekend, devraient être à l'affiche du festival Check in Party prévu en août 2022 sur l’aérodrome de Guéret – Saint-Laurent.

Quel remboursement pour les spectateurs ?

Les organisateurs précisent que les Creusois qui avaient achetés des tickets pour la soirée du vendredi 26 novembre à La Quincaillerie "vont être directement remboursés". Les autres doivent se renseigner à cette adresse mail : embarquement@checkinparty.com