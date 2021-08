Guéret : le Grand Bazar fait revivre la place du Marché

Cinq food-trucks, des parasols et des concerts plusieurs soirs par semaine. Le Grand Bazar, installé en juillet en périphérie de la ville, s'est garé sur la place du marché de Guéret depuis le début du mois d'août.

Cela faisait longtemps que la place du marché de Guéret n'avait pas été aussi animée. Depuis début août, cinq food-trucks se sont installés dans le centre ville. On peut s'asseoir, boire un coup, discuter. Des concerts sont organisés plusieurs soirs par semaine. Une initiative qui fait du bien au centre-ville.

De l'avenue René Cassin à la Place du Marché

Au départ, les food-trucks étaient installés sur un terrain attenant à la salle de sport Viking Spirit, avenue René Cassin. Trop excentré, trop difficile d'accès avec les nombreux travaux à Guéret cet été. Alors début août, la mairie leur a proposé d'investir la place du marché. Une bonne idée pour Jérôme, un guérétois venu profiter d'un verre avec des amis : "Là au moins c'est sur place on peut profiter de tout, même des bars à côté, c'est bien."

Les food-trucks viennent de tout le Limousin. Li Baranger, qui fait des crêpes, vient de la Celle-Dunoise. Le Rock Burger arrive de Corrèze. Tout comme le camion de sushis de David Waldmann, garé juste à côté. Le Grand Bazar, c'est son idée. Et il réfléchit déjà à une prochaine édition. "Je compte faire un festival le Grand Bazar mais uniquement musical. On aimerait faire venir un festival de swing, des voitures anciennes. Il y aura plein de chapiteaux très grands pour accueillir tous ces gens, on aimerait que ce soit une fête qu'on retrouve chaque été."

Le Grand Bazar est installé place du marché jusqu'au 29 août. Et la mairie de Guéret aimerait bien que les food-trucks restent quelques semaines de plus.