Guéret : quand les commerçants réveillent la place du marché

La place du marché de Guéret a pris des allures d'immense terrasse ce dimanche 14 août. Le parking central, d'ordinaire presque désert, a laissé place aux parasols, grandes tablées et comptoirs à vins et à bières. Plus de 200 personnes s'y sont réunies pour inaugurer la première édition de "Place en fête", lancée par les commerçants du quartier dans le but de redonner quelques couleurs aux lieux pendant les vacances d'été.

Redynamiser la place du marché

De mémoire de Guéretois, jamais la place du marché n'avait été aussi animée. Une ambiance festive, avec de la musique, des animations, des jeux d'enfant et surtout un brouhaha qui tranche avec un calme souvent plat en plein week-end d'aout. "C'est vraiment sympa, normalement il n'y a rien à faire ici, et là un peu de monde cela fait du bien", sourit Alice, lycéenne venue avec trois amis jouer aux cartes.

Cela permet de voir que Guéret n'est pas mort", Benjamin, l'un des clients.

A quelques tables, Jean-Michel, natif de Guéret, admet que l'événement métamorphose la place du marché : "C'est vrai qu'on a pas l'habitude de la voir dans cette usage là ! Il y avait eu des food-trucks, mais ce n'était pas pareil, il n'y avait pas cette ambiance." Cette atmosphère transforme le lieu. "Cela permet de voir que Guéret n'est pas mort, que les gens peuvent sortir, peuvent redynamiser le centre-ville", apprécie Benjamin, un verre de vin à la main.

Mickael Robin, restaurateur aux "Saveurs du terroir", à Guéret. Copier

Un sentiment partagé par les commerçants, qui ont voulu s'associer pour valoriser au mieux la place du marché. "Cela prouve que quand il y a des animations à Guéret, il y a des Guéretois !", lance Mickael Robin, restaurateur aux "Saveurs du terroir", il y aurait des animation tous les week-end, on aurait peut-être pas la problématique de la désertification."

à lire aussi Deux options pour apprendre aux enfants à nager cet été à Guéret

Les organisateurs, parmi lesquels on retrouve notamment le bar Barry Lyndon, Le Hops Stage, le caviste L'autre côté Millésimes ou encore la pizzeria Mama pizza, espèrent que l'événement n'en est qu'à sa première édition et veulent déjà reconduire l'événement. Plusieurs animations ont été organisées comme une course de garçon de café ou encore un concert en fin de soirée.