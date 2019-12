Guéret : quels sont les films qui ont cartonné au cinéma ?

L'industrie du cinéma se porte bien en France. Les salles françaises ont connu en 2019 l'un des meilleurs taux de fréquentation en un demi-siècle, avec plus de 213 millions d'entrées. Record également pour "Le Sénéchal". Le cinéma de Guéret enregistre 116 000 entrées.

Guéret, France

En France comme à Guéret, les salles de cinéma enregistrent des taux de fréquentation record. Le cinéma "Le Sénéchal" compte ainsi plus de 116 000 entrées au total en 2019 notamment grâce à la réussite des films américains. Mais certains films français ont également séduit les spectateurs creusois. Tour d'horizon.

Disney sur les premières marches du podium

Sans surprise, "Le Roi Lion" a attiré le plus grand nombre de spectateurs au cinéma de Guéret, avec plus de 7 000 entrées. "La spécificité des films Disney c'est qu'ils ont un champs de public extrêmement large comme 'Le Roi Lion' qui va toucher un public jeune, les enfants mais aussi les parents et les grands-parents", explique le directeur du "Sénéchal", Christophe Bréchard.

Un autre Disney arrive en deuxième position, "La Reine des Neiges II". Mais à Guéret c'est un film français qui se place sur la troisième marche du podium : "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?". Le directeur du cinéma préfère toutefois mettre l'accent sur une autre production française : "Celui qu'il faut vraiment retenir c'est 'Au nom de la terre' qui a vraiment touché un sujet qu'il faut aborder, le quotidien des agriculteurs".

Joker, un film qui rassemble

Difficile pour un cinéma avec six salles de contenter tout le monde mais cette année un film a rassemblé plus que les autres selon Christophe Bréchard : "Joker", de Todd Phillips. "Dans les files d'attente c'était génial à voir, il y avait des amateurs de films d'auteurs avec des amateurs de Marvel. C'est un grand plaisir en tant que programmateur d'observer ça".

Le directeur du cinéma de Guéret rappelle que le Top 10 concentre 30% des entrées mais que l'autre partie du travail se fait dans la recherche de diversité. "On fait très attention aux films d'auteurs et aux premières œuvres. On a su forger un public qui a cette curiosité de voir ce genre de films."