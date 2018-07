Guéret sous le soleil

Par Sarah Vildeuil, France Bleu Creuse

Les températures estivales sont bel et bien là. Il a fait jusqu'à 32 degrés en Creuse ce dimanche. Et lorsqu'il fait chaud, nous n'avons souvent qu'une seule envie: trouver le plan d'eau le plus proche. A Guéret, l'étang de Courtille a eu beaucoup de succès.