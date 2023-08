Guéret : un mois après, la baignade de nouveau interdite à l'étang de Courtille

Une interdiction de baignade à l'étang de Courtille. Une de plus. La ville de Guéret prend ce jeudi un nouvel arrêté temporaire pour interdire quiconque de rentrer dans l'eau. Les activités nautiques sont également suspendues. Le dernier rapport de l'Agence régionale de santé pointe en effet une présence accrue de toxines dans l'eau.

ⓘ Publicité

Une nouvelle interdiction

La mairie appelle maintenant tous les usagers à respecter cette obligation "pour la sécurité de chacun". La baignade avait déjà été interdite un mois plus tôt, fin juillet sur l'étang de Courtille . Et déjà, le rapport d'analyse pointait une concentration en toxines supérieure aux seuils d'alerte.

La situation est tout aussi inquiétante ailleurs. Depuis mi-août, la baignade et les activités nautiques sont aussi interdites sur les plages d'Anzême et de Jouillat. En cause cette fois, une trop forte prolifération de cyanobactéries toxiques dans l'eau.