Guéret : une application sur smartphone pour (re)découvrir la vieille ville

Guéret, France

Visiter Guéret, smartphone à la main : voilà l'idée qu'a eu l'office de tourisme pour faire découvrir autrement le centre-ville. Une application vient d'être lancée. Visit'Guéret est disponible gratuitement pour les téléphones Apple et Android.

Un outil complété par 10 panneaux, installés devant des monuments de la vieille ville. "Il y a un parcours qui démarre de la place Bonnyaud, puis l'hôtel de ville, le théâtre, la place Piquerelle, le jardin public...", indique Thierry Pénicaud, le directeur de l'office de tourisme. "C'est un outil pour faire découvrir les richesses de la ville".

Pour les touristes et pour les Creusois !

Sur chaque panneau, on peut lire un texte explicatif sur l'histoire du site, une traduction en anglais et une version simplifiée pour les enfants. Il y a aussi un QR code qui renvoie vers l'application mobile.

Sur la place Bonnyaud à Guéret? © Radio France - Emeline Ferry

Sur l'écran de son smartphone, on découvre alors Prudence, le personnage d'une apprentie-journaliste, et son chat Gribouille. Ce sont eux les guides pendant la visite. Prudence donne donc des détails sur la construction, l'histoire des monuments.

On peut aussi écouter des témoignages en rapport avec les lieux. Devant l'hôtel de ville, par exemple, Pierre Buscaglia, ancien président de l'association franco-italienne "El Fogolar del Monpy", raconte comment a été construit le bâtiment. Son histoire est en effet liée à l'immigration italienne au XXè siècle.

"La mairie a été construite entre 1932 et 1935. On avait décidé que la pierre serait une pierre locale, alors c'est le granit du Maupuy qui a été utilisé", explique celui qui a prêté sa voix et son savoir à l'application. "Je trouve ça très intéressant comme outil, et je suis sûr que les Guérétois, eux-mêmes, apprendront des choses !".

Le livret avec des jeux pour les enfants. © Radio France - Emeline Ferry

Au niveau de la porte Piquerelle, on découvre, grâce à l'application, une reconstitution en images des remparts et des petites rues médiévales. On peut aussi découvrir le théâtre, vu de l'intérieur.

Un parcours avec des jeux pour les enfants

Il faut compter environ une heure pour la visite, mais chacun peut la faire à son rythme. Au total, il y a 10 lieux à découvrir. Et pour que les enfants ne s'ennuient pas, l'office de tourisme distribue gratuitement un livret avec des jeux qui correspondent à chacun des monuments.

Coût total de la création de l'application, des panneaux et du livret-jeux : 85.000 euros, grâce au soutien financier de l'Europe, de la ville et de l'agglomération.